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Denizli'de yaşlı kadın çalışmak için gittiği tarlada ölü bulundu

Denizli'de çalışmak için tarlaya giden 60 yaşındaki Hatice Baysal ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giriş: 23.05.2023 - 10:02 | Güncelleme: ABONE OL
Denizli'de yaşlı kadın çalışmak için gittiği tarlada ölü bulundu
İHA

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde, sabah evden ayrılan yaşlı kadın çalışmaya gittiği tarlada ölü olarak bulundu.

Acıpayam ilçesine bağlı Avşar Mahallesi’nde yaşayan 60 yaşındaki Hatice Baysal, Dokuzlar Mevkiinde bulunan tarlasındaki işlerini yapmak için dün sabah evden çıktı. Akşam saatleri olmasına rağmen evine dönmeyen Baysal’dan uzun süre haber alamayan yakınları, tarlaya gitti. Baysal’ı tarlada hareketsiz yatarken bulan anne ile komşu, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine giden sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Baysal’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Baysal’ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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