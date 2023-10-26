Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.706,41 %0,58
        DOLAR 28,1948 %0,10
        EURO 29,8071 %0,03
        ALTIN 1.817,19 %1,11
        FAİZ 34,63 %3,31
        GÜMÜŞ GRAM 20,96 %1,51
        BITCOIN 33.889,00 %0,16
        GBP/TRY 34,1809 %-0,10
        EUR/USD 1,0564 %0,02
        BRENT 90,48 %2,90
        ÇEYREK ALTIN 2.971,10 %1,11
        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Memur AYM’den ek gösterge kararı - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Cumhurbaşkanı’na yetki maddesine iptal

        Anayasa Mahkemesi (AYM), öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergesini 3600'e yükselten ve diğer kamu görevlilerinin ek göstergelerini yeniden düzenleyen kanunla ilgili önemli bir karar verdi. AYM, emekli aylıklarında etkili olan tazminat yansıtma oranlarını üç katına kadar artırma konusunda Cumhurbaşkanı'na yetki veren maddeyi iptal etti. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi...

        Ahmet Kıvanç
        akivanc@haberturk.com
        Giriş: 26.10.2023 - 07:28 Güncelleme: 26.10.2023 - 07:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        AYM'den ek gösterge kararı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Geçen yıl temmuz ayında çıkartılan kanunla öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileri başta olmak üzere bazı meslek mensuplarının ek göstergeleri 3600’e çıkartıldı. Diğer kamu görevlilerinin ek göstergelerinde ise 60 puanlık artış yapıldı. Ek gösterge düzenlemesine ilişkin kanun 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlandı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Ek gösterge, tazminat yansıtma oranlarıyla birlikte memurların emekli aylığında artış sağlıyor. Tazminat yansıtma oranı ek göstergesi 2800 – 3600 (hariç) arasında olanlara en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 85’i olarak uygulanıyor. Ek göstergesi 3600 (dahil) ile 5400 arasında olanların tazminat yansıtma oranı ise en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 145’I düzeyinde . Ek gösterge sisteminde emekli aylıklarındaki esas artış tazminat yansıtma oranlarındaki bu artışla sağlanıyor.

        Ek göstergeye göre tazminat yansıtma oranları:

        Ek Gösterge Grubu Tazminat yansıtma oranı
        8400 ve daha yüksek 255%
        7800 (dahil) - 8400 (hariç) 215%
        7000 (dahil) - 7800 (hariç) 195%
        5400 (dahil) - 7000 (hariç) 165%
        3600 (dahil) - 5400 (hariç) 145%
        2800 (dahil) - 3600 (hariç) 85%
        Diğerleri 55%
        REKLAM

        Geçen yıl temmuz ayında çıkartılan kanunla 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu’nun ek 70. maddesine bir fıkra eklendi. Yukarıdaki tabloda yer alan oranları ayrı ayrı veya birlikte üç katına kadar artırma, ek gösterge gruplarını değiştirme ve personel kanunlarında yer alan ek göstergelerin artırılması halinde gruplardaki ek göstergeleri yeniden düzenleme konusunda Cumhurbaşkanı’na yetki verildi.

        AYM ANAYASA’YA AYKIRI BULDU

        Anayasa Mahkemesi, CHP Grubu’nun başvurusu üzerine yaptığı incelemede, Cumhurbaşkanı’na yetki veren düzenlemeyi Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti.

        AYM’nin gerekçeli kararında, Anayasa’da güvenceye bağlanan mülkiyet hakkının ekonomik değer ifade eden ve parayla değerlendirilebilen her türlü mal varlığı hakkını kapsadığı belirtildi. 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu’ndaki tazminat yansıtma oranlarının mülkiyet hakkı kapsamında olduğu kaydedilen kararda, bu oranları ayrı ayrı veya birlikte üç katına kadar artırma, ek gösterge gruplarını değiştirme ve ek göstergeleri yeniden düzenleme yetkisinin Cumhurbaşkanı’na verilmesinin mülkiyet hakkına yönelik bir sınırlama anlamına geldiği vurgulandı. AYM bu gerekçelerle söz konusu düzenlemeyi oy birliği ile reddetti.

        REKLAM

        EMEKLİ TRT PERSONELİ EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ BEKLİYOR

        Ocak ayında yürürlüğe giren kanunla yüz binlerce emekli memurun aylığı artarken TRT ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu emekliler kapsam dışında kaldılar.

        Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) konuyla ilgili 3 Ocak 2023 tarihinde yayımladığı genelgede MİT ve TRT personelinin ek göstergelerine ilişkin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen ek gösterge cetvellerine göre işlem yapılacağı belirtildi. Ancak, kanun 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girmesine rağmen TRT personelinin ek göstergelerine ilişkin henüz bir düzenleme yapılmadı.

        EMEKLİ AYLIKLARI DÜŞTÜ

        Emekli TRT personelinin aylıkları önce artırıldı ancak sonradan “yanlışlık oldu” denilerek yapılan maaş artışı iptal edildiği gibi zamlı ödemeler aylıklarından kesildi. Emekli aylıklarında sonradan 3.500 liraya varan düşüşler oldu.

        TRT’de emekli olmayı planlayanlar ek gösterge düzenlemesi çıkıncaya kadar emeklilik dilekçesini erteleme kararı aldılar.

        657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 43. maddesinde, kadroları milli istihbarat hizmetleri sınıfına dahil olanlara, emsallerini geçmemek üzere Cumhurbaşkanı tarafından tespit edilecek ek gösterge rakamlarının uygulanacağı öngörülüyor.

        2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu’nun 50’nci maddesinde ise genel idare hizmetleri sınıfına dahil kadrolara uygulanacak ek göstergelerin bu memuriyetlerin niteliği ve yönetim sorumluluğu gözönünde bulundurularak ve diğer kamu kuruluşlarındaki emsallerini geçmemek şartıyla TRT Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından tespit olunacağı belirtiliyor. On ay geçmesine rağmen düzenleme yapılmadığı için emekli TRT personelinin bir kısmı ek gösterge artışından yararlanamadığı gibi emekli aylıkları da düştü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ek gösterge
        #AYM
        #trt
        #MİT
        #SGK
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        KYK yurdundaki asansör faciasında çarpıcı detay!
        KYK yurdundaki asansör faciasında çarpıcı detay!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Bağıra bağıra gelen kadın cinayeti! Bu fotoğraftan 3.5 yıl sonra baltayla öldürdü!
        Bağıra bağıra gelen kadın cinayeti! Bu fotoğraftan 3.5 yıl sonra baltayla öldürdü!
        Milli Takım'dan dev adım!
        Milli Takım'dan dev adım!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Burak Yılmaz'ın Bodo/Glimt 11'i
        Burak Yılmaz'ın Bodo/Glimt 11'i
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        12 yaşındaki Efe'yi öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        12 yaşındaki Efe'yi öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        2024’te ziyaret edilmesi gereken ülke ve şehirler!
        2024’te ziyaret edilmesi gereken ülke ve şehirler!
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Bodrum kuyu suyuna geçti
        Bodrum kuyu suyuna geçti
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        Habertürk Anasayfa