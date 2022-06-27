Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki hafta TÜRK – İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay’ı kabul etmesinin ardından başlayan asgari ücrete ara zam konusunun bu hafta netleşmesi bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ergün Atalay’ın ardından geçen hafta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol ile görüştü. Bilgin bu görüşmenin ardından Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu’nun (KAMU – SEN) kuruluş yıldönümü etkinliğindeki konuşmasında geçen yıl enflasyon yüzde 36 açıklandığında yüzde 50’nin üzerinde asgari ücret zammı yapıldığını belirtti. Bilgin, “Aralık’ın sonunda yaptığımız bütün bu düzenlemeler enflasyondaki hızlı artışla birlikte bir müddet sonra unutuldu ve sorun olarak algılanmaya başlandı. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Tamamlandığı zaman önümüzdeki hafta başında veya hafta ortasında bunu da kamuoyuyla paylaşacağız” dedi

Yıllık enflasyonun mayıs ayında yüzde 73.50’ye, beş aylık enflasyonun yüzde 35.64’e çıkmasının ardından asgari ücrete ara zam beklentileri arttı. Ne oranda ara zam yapılacağı, zammın ne kadarının prim indirimiyle karşılanacağı konusunun bu hafta netleşmesi bekleniyor.

Türkiye'de Euro bazında yıllara göre asgari ücret Yıl Asgari ücret 2004 239 2010 338 2015 424 2016 519 2017 479 2018 446 2019 422 2020 440 2021 Ocak 393 2021 Temmuz 347 2022 Ocak 328 24 Haziran 2022 274

AVRUPA SONUNCUSU İLE ARAMIZDA 5 EURO KALDI

Türkiye, 2004 yılında Avrupa’da asgari ücret uygulanan 23 ülke arasında 12. sırada yer aldı. 2004 yılında Türkiye, aylık 239 Euro asgari ücretle, o tarihte 61 Euro asgari ücret uygulayan Bulgaristan’ı dörde katlıyordu. Çekya, Polonya, Macaristan, Slovakya’nın da aralarında yer aldığı 11 ülkeyi ise geride bırakıyordu.

Türkiye’deki brüt asgari ücret, 2016’da 519 Euro'ya kadar çıktı. Ancak, Türk Lirası’nın değer kaybetmesinin de etkisiyle 2017’de 479, 2018’de 446, 2019’da 422 Euro'ya düştü. 2020 yılında 440 Euro'ya yükseldi ise de 2021’in ocak ayında 393, temmuz ayında 347 Euro'ya geriledi. TL bazında yüzde 50’lik artışa rağmen Euro bazında asgari ücret bu yılın ocak ayında 328 dolara gerilemiş iken, TL’deki değer kaybının devam etmesi nedeniyle 24 Haziran 2022 tarihindeki Merkez Bankası kuru üzerinden yapılan hesaplamaya göre 274 Euro'ya düştü.

Türkiye, bu yılın başında 26 Avrupa ülkesi içerisinde asgari ücret sıralamasında sondan ikinci sıraya gerilemişti. Sondan birinci sırada yer alan Arnavutluk’ta 2019 – 2020 yıllarında 26 bin lek olan asgari ücret 2021 yılında 30 bin leke çıkartıldı. Ancak, Arnavutluk para birimi lek Euro'ya karşı değer kazandığından Euro bazında asgari ücret 2019’da 210 iken, 2020’de 213, 2021 yılının ikinci yarısında da 244.5 Euro oldu. Ocak ayında henüz asgari ücret artırılmadığı halde kur artışından dolayı 248 Euro'ya yükseldi. Bu yıl yapılan düzenlemeyle Arnavutluk’ta asgari ücret nisan ayından itibaren 32 bin leke çıkartıldı. Böylece Arnavutluk’ta asgari ücret 269 Euro'ya yükseldi ve Türkiye ile aradaki fark 5 Euro'ya düştü. Türkiye Avrupa’nın en düşük asgari ücret uygulayan ülkesi unvanından 5 Euro farkla kurtuldu.

Bir zamanlar Türkiye’nin 4’te 1’i oranında asgari ücreti olup şimdi Türkiye’nin önüne geçen Bulgaristan ile aramızdaki makas açıldı. Ocak ayında asgari ücret Bulgaristan’da 332, Türkiye’de 328 dolar iken, 1 Nisan’da yürürlüğe giren artışla Bulgaristan 362 Euro'ya yükseldi. Türkiye 24 Haziran’da 274 Euro'ya düştüğü için aramızdaki fark ocak ayında sadece 4 dolar iken şimdi 88 Euro'ya çıktı.

Ülkelere göre asgari ücret (Euro) 2021 Temmuz -Aralık 2022 Ocak -Haziran Değişim (%) Belçika 1626 1658 2,00 Bulgaristan 332 362 8,92 Çek Cumhuriyeti 596 652 9,28 Almanya 1585 1621 2,27 Estonya 584 654 11,99 İrlanda 1724 1775 2,94 Yunanistan 758 774 2,00 İspanya 1108 1126 1,58 Fransa 1555 1603 3,12 Hırvatistan 567 624 9,94 Letonya 500 500 0,00 Litvanya 642 730 13,71 Lüksemburg 2202 2257 2,50 Macaristan 476 542 13,81 Malta 785 792 0,97 Hollanda 1701 1725 1,41 Polonya 619 655 5,70 Portekiz 776 823 6,02 Romanya 467 515 10,40 Slovenya 1024 1074 4,90 Slovakya 623 646 3,69 Karadağ 331 533 60,73 Kuzey Makedonya 359 : Arnavutluk 245 269 9,99 Sırbistan 366 401 9,62 Türkiye (*) 347 274 -20,95 TCMB'nin 24 Haziran 2022 tarihli döviz alış kuru üzerinden hesaplanmıştır

ASGARİ ÜCRET ALMANYA’DA YÜZDE 25, KARADAĞ’DA YÜZDE 61 ORANINDA ARTTI

Avrupa Merkez Bankası Ekonomi Bülteni’nde yayımlanan araştırmaya göre, 2022 ve 2023'te 19 Euro bölgesi ülkesinden birçoğunda asgari ücretin önemli ölçüde artması bekleniyor. Raporda, en belirgin artışın Almanya’da olduğu vurgulandı. Almanya'da asgari ücret uygulamasına 2015 yılında başlandı. Saat başına 8.50 Euro ile başlayan asgari ücret, 2021 aralık ayında 9.60, 1 Ocak 2022'de 9.8 Euro oldu. Son alınan kararla Almanya’da saat başına asgari ücret 1 Temmuz’da 10.45 Euro'ya, 1 Ekim’de ise 12 Euro'ya yükselecek. Böylece, Almanya’da asgari ücret geçen yılın aralık ayına göre 1 Ekim’de yüzde 25 oranında artacak.

Avrupa’nın gelir durumu düşük ülkelerinden Makedonya’da sendikalar geçen yıl kasım ayında net asgari ücretin 15 binden 18 bin dinara yükseltilmesini talep etti. Ekonomik ve Sosyal Konsey’de yapılan tartışmaların ardından şubat ayında kabul edilen yasa uyarınca, ülkede asgari ücret ortalama net ücretin yüzde 62’si olan 18 bin dinara yükseltildi. Kabul edilen yeni yasa, asgari ücretin ortalama net ücretin yüzde 57’sinin altına düşmesini önlemek amacıyla ayarlama yapılmasını zorunlu kılıyor.

Karadağ’da 2019 – 2021 yılları arasında 331.3 Euro olarak uygulanan asgari ücret bu yıl yüzde 60.73 oranında artırılarak 532.5 Euro'ya yükseltildi.

İNGİLTERE’DE 37 MİLYAR POUNDLUK SOSYAL YARDIM PROGRAMI

BREXIT ile Avrupa Birliği’nden ayrılan İngiltere ise yüksek enflasyon karşısında alım gücü azalan düşük ücretlileri desteklemek için sosyal yardım programı uygulamaya başladı. Aile destek fonu adı verilen program uyarınca, düşük ücretlilere bir yıl içinde 37 milyar pound tutarında destek sağlanacak. İngiltere’nin geçen yılki milli gelirinin yüzde 1.5’ini oluşturan paket kapsamında 8 milyon düşük ücretlinin yanı sıra 8 milyon emekli ve 6 milyon engelliye elektrik, doğalgaz ve gıda desteği verilecek.