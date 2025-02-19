Avrupa'da konut krizi büyüyor! "Seçim sonuçlarını bile etkileyebilir"

OECD'ye göre, giderek daha fazla insan gelirinin yüzde 40'ını konut için harcıyor. Ve bu aslında, bir hanenin kira ödemeleri nedeniyle aşırı yük altında sayılması için gereken sınır.

Emlak fiyatları ve de enflasyonun artmasıyla birlikte Avrupa ülkelerinde de konuta erişim oldukça zorlaştı. Buna artan turist ve kısa dönemli kiralamalarda sıklıkla kullanılan Airbnb gibi kısa dönemli kiralama hizmetlerinin yaygınlaşması eklenince sorun daha da büyüdü.

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Yahoo News UK'in haberine göre konuya ilişkin geçtiğimiz günlerde Madrid ve Barcelona Belediye Başkanları çözümlerini Avrupa Parlamentosu'na sundu. Birbirinden farklı iki önerinin sunulduğu toplantıda Madrid Belediye Başkanı José Luis Martínez-Almeida, yeni konut inşaatı sağlayarak arz şoku yöntemiyle çözüm sağlanmasını önerirken, Barcelona Belediye Başkanı Jaume Collboni kira tavan uygulamasının devam etmesini ve kısa dönemli kiralamalara da uygulanmasını istiyor.

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Collboni tezini desteklerken "Şu anda birçok Avrupa kentinde yaşadığımız sorun, konut hakkı ile bu konutların ekonomik veya turistik amaçlı kullanım hakkı arasında bir çatışma olmasıdır" dedi turistlere yönelik konaklama imkanlarını kısıtlamanın şart olduğunu ifade etti.

ALMANYA'DA DA SORUN BÜYÜK

Uzmanlara göre seçime hazırlanan Almanya'da seçmenlerin kaygılarının başında göç ve durgun ekonomi gelse de, konut politikasının başarısızlığı da bir başka problem olarak öne çıkıyor.

Oxford, Mannheim ve Zürih Üniversiteleri'ndeki araştırmacılara göre, artan kiraların düşük gelirli kiracılar arasında şu anda anketlerde ikinci sırada yer alan AfD gibi aşırı sağ partilere desteği artırması da muhtemel görünüyor.

Context News'te yer alan habere göre Almanya, 2023'te yaklaşık yüzde 30 olan AB ortalamasına kıyasla, yüzde 50'den fazla evini kiralayan kiracıların olduğu bir ülke olarak öne çıkıyor. Bu yüksek seviye, kira fiyatı tavanları nedeniyle konut sıkıntısına da kısmen katkıda bulunuyor.

Analistler, kira artışlarını sınırlamanın bazı kiracılara yardımcı olabileceğini söylese de insanların nadiren taşınması, piyasaya daha az kiralık daire sunulması ve ev sahiplerinin tavan fiyatlardan muaf olan mobilyalı daireler için daha yüksek fiyatlar talep etmesi nedeniyle konut sıkıntısının daha da kötüleştiğini, bunun da birçok kiracının şehir dışına çıkmasına neden olduğunu söylüyor.

REKLAM 2010'dan 2022'ye kadar, talep edilen kiralar ülke çapında yüzde 50 ve büyük şehirlerde tüzde 70'e kadar artarken, mevcut kiralar ortalama yüzde 20 arttı. 2024 DIW raporuna göre özellikle bekarlar ve yoksul haneler sorunu derinden hissediyor. 2025 yılı sonunda sona ermesi beklenen 10 yıllık kira tavanının uzatılması planları ise ani seçim nedeniyle sekteye uğradı. Bu da şimdilik bu soruna bir çözüm gelmeyeceği anlamına geliyor. AVRUPA ALARMDA Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanlığına tekrar seçilen Alman siyasetçi Ursula von der Leyen, geçtiğimiz Eylül ayında yeni Komisyon üyelerini ve görev dağılımları duyurmuştu. Danimarka'dan Dan Jorgensen, Enerji ve Konut Komiseri olarak atanmıştı. Böylelikle Avrupa Komisyonu, tarihinde ilk kez konut denetiminden sorumlu bir Komiser atamıştı. Krize çözüm önerilerini dinleyen Jorgensen'in önümüzdeki aylarda bir teklif sunması beklense de konut şu an için halen üye devletlerin kendi yetkisinde bulunuyor.