27 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Avrupa Birliği'nde (AB) geçen yıl Birlik üyesi olmayan ülkelerle yapılan toplam ticarette (ithalat ve ihracat) yüzde 45'le en fazla kullanılan para birimi olan dolar, yüzde 41 orana sahip euroya kıyasla daha fazla kullanıldı. Avrupa İstatistik Ofisi'nin yayımladığı verilere göre, 28 üyeden oluşan AB, geçen yıl Birlik üyesi olmayan ülkelere yaptığı ihracatın yüzde 48’ini euro, yüzde 33’ünü de dolar üzerinden gerçekleştirdi.
Söz konusu ülkelerden yapılan ithalatta ise tam tersi bir tablo görüldü. Bu ülkelerden ithalatın yüzde 56’sı dolar, yüzde 35’i de euro üzerinden fatura edildi. AB'de geçen yıl üçüncü ülkelerle yapılan toplam ticarete (ithalat ve ihracat) bakıldığında dolar yüzde 45'le, yüzde 41 orana sahip avroya kıyasla daha fazla kullanıldı. Böylece, 2018'de AB'nin birlik ülkesi olmayan ülkelerle ticaretinde en çok kullandığı para birimi dolar, euroya göre yüzde 4 daha fazla tercih edildi.
Ayrıca 2018'de ihracatta euronun payı 2010 yılına kıyasla yüzde 4,5 gerilerken, doların payı yüzde 3,2 artış gösterdi. İthalatta ise avro 2010 yılına kıyasla yüzde 2.2 daha az, dolar da yüzde 1.2 oranında daha fazla kullanıldı.
İTHALATTA EN FAZLA SLOVENYA KULLANDI
Slovenya'da ithalatın neredeyse üçte ikisi, yani yüzde 66'sı, euro üzerinden fatura edildi. Bu oran Avusturya'da yüzde 62, Slovakya'da 61, Letonya'da 54, Hırvatistan'da 53 seviyesinde gerçekleşti. Euronun ithalattaki payı yalnızca bu ülkelerde yüzde 50'nin üzerinde oldu. Almanya'da ise üçüncü ülkelere ithalatta euronun payı yüzde 47 seviyesinde gerçekleşti.
Diğer yandan, Birleşik Krallık'ın toplam mal ithalatında avronun payı ise yüzde 5 olurken, İsveç'in yüzde 13 ve Yunanistan ile Danimarka'nın da yüzde 23 olarak kayıtlara geçti.
Genel olarak bakıldığında, AB dışından ithal edilen malların yarısından fazlası 28 üyeden oluşan AB'nin 19 ülkesinde dolar üzerinden fatura edildi.
İhracatta euro kullanımında en fazla pay yüzde 80'le Slovenya ve Slovakya'da belirlendi. Bu oran diğer 16 birlik üyesi ülkede ise yüzde 50 ile yüzde 80 aralığında gerçekleşti.
AB dışındaki ülkelere ihracatında euroyu en az tercih eden ülke ise yüzde 4'le Birleşik Krallık oldu. Ardından, yüzde 14'le İrlanda, yüzde 20 ile İsveç ve yüzde 23'le de Danimarka sıralandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!