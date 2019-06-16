16 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Otonom araçlara yönelik yazılım geliştiren girişimler, otomotiv üreticilerinden yatırım almaya devam ediyor.
Söz konusu girişimlerden Aurora, azınlık hisselerinin Hyundai tarafından satın alındığını duyurdu.
Yapılan yatırımın büyüklüğü açıklanmasa bile, kaynaklar Hyundai'nin 30 milyon doları gözden çıkardığını belirtiyor.
En son Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile yaptığı işbirliği ile gündeme gelen Aurora, Sequoia Capital ve Amazon'un da aralarında olduğu yatırımcı grubundan Şubat ayında 530 milyon dolarlık Seri B yatırımı almıştı.
Aradan geçen zaman içinde, Hyundai, Baillie Gifford ve Canada Pension Plan Investment gibi yatırımcılarından da eklenmesi ile Seri B yatırımının 600 milyon doları aştığı bildiriliyor.
Seri A yatırım turunda 90 milyon dolarlık finansman sağlayan Aurora'nın, toplamda aldığı yatırım tutarının ise 700 milyon doları aştığı kaydediliyor.
İLİŞKİLERİ 2018'DE BAŞLADI
Hyundai ile Aurora'nın ilişkisi yeni değil. 2018 Ocak ayında iki şirketin açıkladığı işbirliği kapsamında, Aurora Hyundai'i yakıt hücreli modeli NEXO'ya otonom yazılımlarını entegre etmek üzerine çalışıyor.
Google ve Tesla'nın eski çalışanları tarafından kurulan Aurora'dan yapılan açıklamaya göre, Hyundai'nin yatırımı, iki şirketin işbirliğini diğer Hyundai ve Kia modellerine taşıyacak.
2017 yılında kurulan Aurora, Hyundai, Byton ve Volkswagen gibi şirketler ile işbirliği yapması ile biliniyor.
Verilen bilgiye göre, sensör teknolojileri geliştiren girişim, otonom sürüş yazılımlarına ağırlık vermiş durumda. Seviye 4 otonom sürüşe odaklanan şirket, Seviye 5 otonom için de kolları sıvadı.
Bu noktada, Seviye 5 otonom sürüşün, aracın sürücü müdahalesine ihtiyaç duymadan her türlü yolculuğu kendi başına yapabilmesi anlamına geldiği belirtelim.
Aurora'nın FCA ile açıkladığı işbirliği üzerine, Alman üretici Volkswagen bu şirket ile ilişkilerini durdurduğunu açıklamıştı.
FCA ise, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile, ticari araçlarının otonom sürüşe geçiş sürecini Aurora ile birlikte yürüteceğini bildirdi.
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