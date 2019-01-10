10 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'ndan geçti. Bundan sonraki adım teklifin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasallaşması.
Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilip yasallaştığı takdirde sinema salonlarında reklam süreleri yeniden düzenlenecek. Yeni yasaya göre reklam süreleri en fazla 10 dakika olacak. Bunun yanı sıra yapımcılarla filmlerinin izleyiciyle buluştuğu sinema salonu zinciri Mars Cinema Group arasındaki 'patlamış mısırlı kampanyalı bilet uygulaması' da yeniden düzenlenecek.
Yapımcılar, gelirlerinin 5 yıldır artmamasından şikayet ederek patlamış mısırlı kampanyalı satışların kendi kazançlarını düşürürken, salon işletmecisine kâr sağladığını söylediğini belirtmişler, 'Filmlerimizi adaletli bir şekilde gösterime çıkarmak istiyoruz' demişlerdi. BKM, 'adaletli hasılat bölüşümü' sağlanana kadar daha önce gösterime 1 Ocak'ta gireceğini açıkladıkları yeni filmleri 'Organize İşler - Sazan Sarmalı'nın vizyon tarihini ertelemişti.
'HASILAT PAYI EŞİT BÖLÜNECEK'
Mars Cinema Group, yapımcıların 'Filmlerimizi adaletli bir şekilde gösterime çıkarmak istiyoruz' talebine hiçbir şekilde karşılık vermemiş, hatta bu konudaki toplantılara katılmamıştı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Hasılat payı, vergiler çıktıktan sonra eşit bölünecek. Bizim önerdiğimiz şekilde yasa geçerse sinemada bilet tartışması kalmayacak. Promosyon ile biletin fiyatını indiriyorsanız net hasılatta eşitliği bozmuş oluyorsunuz. Bunu gidereceğiz" diyerek yapımcıların 'adaletli hasılat bölüşümü'nün gerçekleşeceğinin altını çizmişti.
Mars Cinema Group Kurumsal İlişkiler ve Uyum Direktörü Av. Aslı Irmak Acar'a komisyondan geçen yeni yasa teklifinden sonra nasıl hareket edeceklerini, yapımcılarla bir uzlaşma içine girip girmeyeceklerini sordum. Acar'ın cevabı 'Süreci takip ediyoruz' oldu. Belli ki yeni yasa teklifinin TBMM Genel Kurulu'na gidene kadar yapımcılarla uzlaşmak için her hangi bir adım atmayacaklar.
DİĞER SALONLARLA GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Bu arada sinema sektörünün lideri konumundaki yapım şirketi BKM, Mars Cinema Group dışındaki sinema salonları zincirleriyle bugün bir görüşme yapacak. Başta Avşar Sinemaları ve Cinemapink olmak üzere diğer sinema salonu zincirleri yapımcılarla anlaşmaya hazır olduklarını, filmlerinin kendi salonlarında gösterime girebileceğini açıklamıştı. Görünen o ki BKM, Avşar Sinemaları ve Cinemapink ile anlaşıp 1 Ocak'taki gösterimini erteledikleri Yılmaz Erdoğan'ın yeni filmi 'Organize İşler - Sazan Sarmalı'nın önümüzdeki günlerde izleyiciyle buluşturabilir.
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