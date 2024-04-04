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        Haberler Sağlık Suyu ayakta içince ne oluyor? Suyu oturarak içmenin faydaları neler?

        Suyu ayakta içince ne oluyor? Suyu oturarak içmenin faydaları neler?

        Sadece susuz kalmamak için değil, vücudun düzgün çalışmasını sağlamak için de su içmenin ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Tükettiğiniz su miktarına dikkat etmek gereklidir ancak yeterli değildir. Daha iyi sağlık için, su içmenin doğru yolunu da bilmelisiniz. Peki, suyu oturarak mı içmeniz gerekir yoksa ayakta mı? İşte tüm merak edilenler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2024 - 18:30 Güncelleme: 04.04.2024 - 15:22
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        • 1

          Konu su içme alışkanlıkları olunca büyük bir çoğunluk suyu ayakta yudumlama alışkanlığı gösteriyor. Bunun su içmenin doğru yolu olup olmadığını hiç düşünmemiş olsanız bile, en az bir kez büyükleriniz size suyun oturarak tüketilmesi gerektiğini hatırlatmış olabilir. Delhi Apollo Spectra'nın genel doktoru Dr. Vipul Rustgi konu hakkında açıklamalarda bulundu. İşte, suyu neden oturarak içmeniz gerektiğine dair detaylar…

        • 2

          SIVI DENGESİNİ BOZUYOR

          Dr. Vipul Rustgi, çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceğinden ayakta su içilmesinin tavsiye edilmediğini söyledi. Ayakta durduğunuzda vücudunuz ve dokularınız gergin bir durumdadır. Bu, suyun hızla vücudunuzdan aşağı akmasına neden olur ve mevcut sıvı dengesinin bozulmasına neden olur.

        • 3

          AYAKTA SU İÇMENİN YAN ETKİLERİ

          1. HAZIMSIZLIK

          Ayakta su içmek sindirim sisteminize zarar verebilir. Çünkü ayakta durup su içtiğinizde, su büyük bir kuvvet ve hızla yemek kanalından geçip doğrudan alt mideye düşer ki bu da zararlıdır. Dr. Rustgi, "Ayakta hızla su içildiğinde sinirler gerilir, bu da sıvı dengesini bozarak toksinlerin artmasına ve hazımsızlığa neden olur" diyor.

        • 4

          2. ARTRİTİ TETİKLER

          Ayakta hızlı su içtiğinizde sinirler gergin hale gelir, bu da sıvı dengesini bozar, vücutta toksinlerin artmasına ve hazımsızlığa yol açar. Aslında eklemlerde sıvı toplayarak artriti tetikler. Dr. Rustgi, "Ayakta su içmek eklemlerde sıvı birikmesine neden olabilir, artrit sorunlarını ve eklem hasarını tetikleyebilir" diyor.

        • 5

          3. AKCİĞERLERİNİZ İÇİN RİSK

          Ayakta su içtiğinizde gerekli besin ve vitaminler karaciğere ve sindirim sistemine ulaşmaz. Ayakta durup su içtiğinizde, sistem içerisinde çok hızlı bir şekilde dolaşır ve oksijen seviyesi bu şekilde bozulduğu için akciğerlerinizin ve kalp fonksiyonlarınızın riske girmesine neden olur.

        • 6

          4. BÖBREK SORUNLARI

          Böbreklerimizin otururken daha iyi çalıştığı tespit edildi. Ayakta dururken ve su içerken, sıvı yüksek basınç altında herhangi bir filtrelenmeden midenin alt kısmına geçme eğilimindedir. Dr. Rustgi, bunun, sudaki yabancı maddelerin mesaneye yerleşmesine ve böbreklerin işleyişine zarar vermesine neden olduğunu söylüyor. Hatta idrar yolu bozukluklarına bile neden olabilir.

        • 7

          DOĞRU SU İÇME YOLU

          Peki su içmenin doğru bir yolu var mı? Evet, var.

          Su içmenin doğru yolu, su içerken sandalyeye oturarak sırtın dik tutulmasıdır. Bu şekilde besinler beyne ulaşır ve beyin aktivitesini iyileştirir. Dr. Rustgi, yalnızca bu değil, aynı zamanda sindiriminizin de iyileşeceğini ve kendinizi şişkin hissetmeyeceğinizi öne sürüyor.

          Kaynak: Healthshots

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