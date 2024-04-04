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        Haberler Dünya Son dakika haberi Biden, Netanyahu'yla telefonda görüştü

        Son dakika haberi Biden, Netanyahu'yla telefonda görüştü

        ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "Gazze'de acil ateşkesin gerekli olduğunu" ve "İsrail'in gecikmeden anlaşmaya varması gerektiğini" söyledi. Biden, görüşmede insani yardım kuruluşu WCK yardım görevlilerine ve diğer insani yardım çalışanlarına yönelik İsrail saldırılarının "kabul edilemez" olduğunu da belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 21:07 Güncelleme: 04.04.2024 - 21:49
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        Biden, Netanyahu'yla telefonda görüştü
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        ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla bugün telefonda görüştü.

        Beyaz Saray'ın görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada "İki lider Gazze'deki durumu ele aldı. Başkan Biden insani yardım çalışanlarına yönelik saldırıların ve genel insani durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı" dendi.

        Açıklamada Biden'ın İsrail'in sivillerin zarar görmesi ve yardım çalışanlarının güvenliği için somut adımlar atması gerektiğini Netanyahu'ya ilettiği ifade edildi. Biden'ın, ABD'nin Gazze'ye ilişkin politikasının İsrail'in bu adımları atmasına bağlı şekilleneceğini Netanyahu'ya söylediği belirtildi.

        Biden'ın görüşmede bölgede insani durumun istikrara kavuşturulması, iyileştirilmesi ve masum sivillerin korunması için acil bir ateşkesin şart olduğunun altını çizdiği açıklandı.

        Beyaz Saray, "Biden, Başbakan Netanyahu'yu rehinelerin eve getirilmesi için gecikmeksizin bir anlaşmaya varmaları konusunda müzakerecilerini yetkilendirmeye çağırdı. İki lider ayrıca İran'ın İsrail ve halkına yönelik açık tehditlerini de ele aldı. Başkan Biden, ABD'nin bu tehditler karşısında İsrail'i güçlü bir şekilde desteklediğini açıkça ifade etti" ifadelerini kullandı.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #israil
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