Hamas: İsrail'le müzakereler çıkmaza girdi

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bugün düzenlediği basın toplantısında, "müzakerelerde gösterdikleri esnekliğe rağmen" İsrail'in, Filistin halkının ulusal taleplerini kabul etmeyi reddettiğini belirtti.

Kahire'deki müzakere turundan bu yana İsrail hükümetinin bahaneler öne sürdüğünü ve müzakerelerin kısır döngüye girdiğini savunan Hamdan, "İsrail, halkın ve direniş güçlerinin 'saldırıların tamamen durması, askerlerin Gazze'den çekilmesi, yerinden edilenlerin geri dönmesi ya da gerçek bir esir takası' taleplerini reddediyor. Şu ana kadar müzakerelerde ilerleme sağlanamadı bilakis tüm çabalarımıza rağmen yerinde saymaya devam ediyor" dedi.

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Katarlı ve Mısırlı arabuluculara, 14 Mart'ta ateşkes ve esir takasıyla ilgili sundukları tekliflerinde bir değişiklik olmadığını kaydeden Hamdan, Hamas'ın pozisyonunun, "saldırıların durması, başta kuzeydekiler olmak üzere yerinden edilenlerin evlerine dönmesi, yardımların Gazze'nin her yerine ulaşması, yeniden imar çalışmalarının ve gerçek bir esir takası sürecinin başlaması" olduğunu yineledi.

Hamdan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu, "ateşkes ve esir takası anlaşmasına engel olmak ve İsrailli esirlerin serbest kalması konusuna ilgisizlikle" suçladı.