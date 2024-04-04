İsrail'den Refah'a hava saldırısı: 8 Filistinli öldü

İsrail savaş uçakları Refah'ı vurdu: 8 Filistinli öldü
İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah kentine düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk 8 Filistinli yaşamını yitirdi
Giriş: 04.04.2024 - 07:05 Güncelleme: 04.04.2024 - 07:09
İsrail savaş uçakları, Refah şehrindeki iki eve hava saldırısı düzenledi.
AA'nın Filistin resmi ajansı WAFA'ya dayandırdığı habere göre, saldırıda 3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.
İsrail'in Refah şehrinin doğusundaki El-Ceine Mahallesi'nde bir eve düzenlediği hava saldırısında da bir kadın öldü.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.
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