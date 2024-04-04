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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail'den Refah'a hava saldırısı: 8 Filistinli öldü

        İsrail savaş uçakları Refah'ı vurdu: 8 Filistinli öldü

        İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah kentine düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk 8 Filistinli yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 07:05 Güncelleme: 04.04.2024 - 07:09
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        İsrail'den Refah'a hava saldırısı: 8 Filistinli öldü
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        İsrail savaş uçakları, Refah şehrindeki iki eve hava saldırısı düzenledi.

        AA'nın Filistin resmi ajansı WAFA'ya dayandırdığı habere göre, saldırıda 3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.

        İsrail'in Refah şehrinin doğusundaki El-Ceine Mahallesi'nde bir eve düzenlediği hava saldırısında da bir kadın öldü.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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