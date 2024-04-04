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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Borsaya gelen yabancı yatırımcı kimler? - İş-Yaşam Haberleri

        Borsaya gelen yabancı yatırımcı kimler?

        Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu A1 Portföy Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mete Yüksel oldu. Borsaya seçim öncesi gelen az sayıdaki yabancı yatırımcının kimler olduğunu açıklayan Yüksel, seçimin ardından önümüzdeki günlerde yabancıların nasıl bir rota izleyebileceklerini değerlendirdi. Seçim sonrası döviz ve borsadaki hareketleri de yorumlayan Yüksel, bundan sonraki dönemde altın döviz ve borsada yönün ne olacağına dair tahminlerini aktardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2024 - 20:10 Güncelleme: 04.04.2024 - 21:17
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        Borsaya yatırımcı ne zaman gelir?
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        Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu A1 Portföy Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mete Yüksel oldu. Borsaya seçim öncesi gelen az sayıdaki yabancı yatırımcının kimler olduğunu açıklayan Yüksel, seçimin ardından önümüzdeki günlerde yabancıların nasıl bir rota izleyebileceklerini değerlendirdi. Seçim sonrası döviz ve borsadaki hareketleri de yorumlayan Yüksel, bundan sonraki dönemde altın döviz ve borsada yönün ne olacağına dair tahminlerini aktardı.

        YABANCI GİRİŞİ DEVAM EDECEK Mİ?

        Yüksel, seçim sonrasında seçim öncesi az bir miktarla giriş yapan yabancının girişinin devam edip etmeyeceği yönündeki görüşlerini açıklarken global piyasalardaki beklentilerini ve bunun Türkiye’ye yansımasının nasıl olacağını anlattı. Başta enflasyon ve faiz olmak üzere makro ekonomik hedeflerin yakalanıp yakalanmayacağının sorgulandığı programda Yüksel, bu gelişmelerin sermaye piyasalarına etkisinin ne olacağını yorumladı.

        NASIL BİR PORTFÖY OLUŞTURMALI?

        Öngörülen düşük büyümenin şirketleri ve hisse piyasalarını nasıl etkileyeceğini değerlendiren Yüksel, bu durumun borsayı olumsuz etkileyip etkilemeyeceğine dair görüşlerini aktardı. Yüksel ayrıca bu ortamda vatandaşın yatırımlarını nasıl yönetmesi, nasıl bir portföy oluşturması konusundaki fikirlerini paylaştı.

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