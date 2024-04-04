Köprü ve otoyollar bayramda ücretsiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Niğde Otoyolu Ana Kontrol Merkezi'nde bayram tedbirlerine yönelik basın toplantısı düzenledi. Bayramda 30-35 milyon arasında vatandaşın yurt çapında seyahat edeceğini öngördüklerini aktaran Bakan Uraloğlu, "Karayolu, demiryolu, havayolu ve diğer ulaştırma modlarıyla gidiş- dönüş seyahatleriyle yaklaşık 100 milyon ayrı yolculuk yapılacağını düşünüyoruz. Milyonlarca vatandaşımızın seyahatiyle memleketimizde bir nevi 'kavimler göçü' yaşanacak" dedi.

'DENETİMLERİ SIKILAŞTIRDIK'

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Bakan Uraloğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla yaşanacak yoğunluk nedeniyle gerekli çalışmaları yaptıklarını belirterek, "68 bin 680 kilometre karayolu ağımızda tedbirlerimizi aldık ve denetimleri sıklaştırdık. 7 gün 24 saat görev esasına göre ülke geneline yayılmış 18 Bölge Müdürlüğü, 122 Şube Şefliği, 15 Tünel Bakım İşletme Şefliği, 41 Otoyol Bakım İşletme Şefliği bayram süresince kesintisiz hizmet verecek" diye konuştu.

'KÖPRÜ VE OTOYOLLAR 9 GÜN BOYUNCA ÜCRETSİZ'

9 günlük bayram tatili süresi boyunca köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını duyuran Uraloğlu, şunları söyledi:

"Bu bayramda da Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işletmesindeki köprü ve otoyollar Cumhurbaşkanımızın kararıyla cumartesi sabah itibarı ile bayram tatili sonuna kadar 9 gün boyunca ücretsiz olacak. Trafiğin yoğun olduğu karayolu güzergâhlarımızda yol çalışmalarına ara verdik. Trafiği yoğun olan tatil bölgelerinde ek önlemler aldık. Tatil süresince devam eden yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını asgari seviyede tutacağız. Bakım-onarım gibi nedenlerle şerit sayısında eksilme bulunan yolları da gözden geçirerek mümkün olan şeritlerin tamamını trafiğe açtık. Böylece uzun trafik kuyruklarının oluşmasını engelleyeceğiz."

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'FAHİŞ FİYATLARA İDARİ PARA CEZASI KESECEĞİZ'

Otobüs terminallerinde denetimleri sıklaştırdıklarını aktaran Uraloğlu, "Fahiş bilet fiyatları gibi durumlarda mağduriyet yaşanmaması için firmalara uyarılarda bulunduk. Otobüs firmalarına turizm taşımacılığında kullanılan otobüsleri kullanmalarına yönelik izin verdik. Ek seferler konulmak suretiyle taleplerin karşılanması için talepte bulunduk. Korsan taşımacılık yapan, sefer izni olmadan faaliyet gösteren, izinli olmayan yerlerde yolcu indiren veya bindiren ve fahiş fiyatlarla otobüs bileti kesen firmalara idari para cezası keseceğiz" ifadelerini kullandı.

'METRO HATLARI BAYRAM BOYUNCA ÜCRETSİZ OLACAK'

Uraloğlu ayrıca, tatilini Ankara- İstanbul ve İzmir'de geçirecek vatandaşlar için İstanbul'da; Marmaray, Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe- İstanbul Havalimanı- Arnavutköy Metro Hatları, Ankara'da; Başkent Ray ve İzmir'de İzban'ın ücretsiz olacağını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, 5- 15 Nisan tarihleri arasında demiryolu taşımacılığında da hızlı tren, ana hat ve bölgesel trenlerde kapasite artışına gidileceğini duyurdu.