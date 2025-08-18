Habertürk
        Aşırı sıcak tarladaki biberi de yaktı

        Aşırı sıcak tarladaki biberi de yaktı

        Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da, tarlalarda yetişen kırmızı kapya biberler, aşırı sıcak nedeniyle zarar gördü. Biber üreticisi Hakim Özkan, "Trips denilen bir böcek biberleri istila etti. Hal böyle olunca zaten biberlerde sorun vardı bir de üstüne sıcaklar vurdu. 3 ton verim bekliyorduk ama şu an 500 kilogram anca verim alacağız" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2025 - 11:12 Güncelleme: 18.08.2025 - 11:12
        Aşırı sıcak tarladaki biberi de yaktı
        Türkiye'nin en önemli tarım üretim merkezlerinden Adana'da, geçtiğimiz hafta 47,5 derece ile yaşanan son 95 yılın en sıcak günlerinde birçok tarım ürünü zarar gördü.

        Narenciyeler dalında yanarken merkez Seyhan, Çukurova ve Karaisalı ilçelerinde yetişen kırmızı kapya biberlerin bir kısmında yanık oluştu. Üreticiler, bu durumun rekolteyi düşürdüğünü belirterek en az yüzde 30 verim kaybı yaşadıklarını söyledi.

        Öte yandan, ürünlerin yanmasına rağmen salçalık kırmızı kapya biberlerin ise şu anda tarlada 10-12 liradan alıcı buluyor.

        Biber üreticisi Hakim Özkan, "Trips denilen bir böcek biberleri istila etti. Hal böyle olunca zaten biberlerde sorun vardı bir de üstüne sıcaklar vurdu. 3 ton verim bekliyorduk ama şu an 500 kilogram anca verim alacağız" dedi.

        Üretici Kenan Özkan ise virüsün biberin yapraklarına zarar verdiğini, sıcağın da biberleri yaktığını belirterek şunları söyledi:

        "Bibere bu sene böcek geldi ve yapraklar zarar gördü. Sıcaklar da biberi yaktı. Mağduriyetimiz çok fazla. Sıcaklar olmasaydı eğer biberden güzel bir verim alacaktık."

