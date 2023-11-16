Asgari ücret zammından ortalama ücretliler de yararlandı

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın çağrısıyla 2024 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için aralık ayının ilk günlerinde toplanacak. Asgari ücretle veya ortalama ücretle çalışan milyonlarca kişi ile işverenin gözü yeni asgari ücretin ne olacağına çevrilmiş durumda.

Türkiye’de asgari ücretle ortalama ücretler özellikle 2016 yılından sonra bir birine yaklaşmaya başladı. Ortalama ücretlerdeki artışın asgari ücretteki artışın altında kalması nedeniyle ikisi arasındaki makas giderek daraldı. Ancak, son bir yıldır ortalama ücretlerin de asgari ücrete paralel arttığı gözleniyor. Bunda ikisi arasındaki makasın çok daralmış olmasının da etkili olduğunu göz ardı etmemek gerekir.

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Merkez Bankası’nın temmuz ayında açıklanan üçüncü enflasyon raporunda, asgari ücretteki her 1 puanlık artışın ortalama ücretlerde 0,93 puanlık artışa karşılık geldiği belirtildi. Buna göre, asgari ücretteki 10 puanlık artış ortalama ücretlerde 9,3 puan; asgari ücretteki 50 puanlık artış ise ortalama ücretlerde 46,5 puanlık artış sağlıyor.

Merkez Bankası bu hesaplamayı, Türkiye İstatistik Kurumu’nun Hanehalkı İşgücü Anketi mikro veri setine dayanarak yaptı. Söz konusu veri setinde kayıt dışı çalışanlar da yer alıyor.

Sigortalı çalışanların ücret bilgilerini ise Sosyal Güvenlik Kurumu’nun istatistiklerinde görmek mümkün bulunuyor. SGK’ya çalışanlar için bildirilen prime esas kazançlar bir anlamda brüt ücretleri gösteriyor. Bazı işletmelerde daha az vergi ve prim ödemek için ücretlerin düşük gösterildiği biliniyor. Bu nedenle SGK’nın verilerini değerlendirirken bu gerçeğin göz önünde bulundurulması gerekiyor. Bununla birlikte SGK verileri, asgari ücrete yapılan zammın ortalama ücretlere ne kadar yansıdığı konusunda önemli fikir veriyor.

ORTALAMA KAZANÇ ZAMMI ASGARİ ÜCRET ZAMMINI GERİDE BIRAKTI

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2022 yılı ocak ayında 5.004 TL olan brüt asgari ücret 2022 temmuz ayında yüzde 29,31 oranında artarak 6.471 TL oldu. 2023 ocak ayında 10.008 TL’ye yükselen asgari ücret temmuz ayına göre yüzde 54.66, geçen yılın ocak ayına göre ise yüzde 100 oranında arttı. Bu yılın temmuz ayında ise asgari ücret ocak ayına göre yüzde 34,04, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 107 oranında arttı.

Özel sektörde ücret zamlarının geriden geldiğini dikkate alarak SGK’ya mart ve ağustos ayları için bildirilen ortalama ücret verilerini karşılaştırdık.

Buna göre, 2022 yılı mart ayında 8.002 TL olan aylık ortalama ücretler 2022 ağustos ayında yüzde 33,55 artarak 10.687 TL’ye yükseldi. 2023 mart ayında ise geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 53,42, geçen yılın mart ayına göre de yüzde 105 oranında artarak 16.396 TL oldu.

Bu yılın ağustos ayına geldiğimizde ise ortalama ücretler 22.693 TL’ye yükseldi. Bu, ortalama ücretlerin 2023 mart ayına göre yüzde 38,41, geçen yılın ağustos ayına göre ise yüzde 112 artış anlamına geliyor.

Başka bir ifadeyle asgari ücret artışının yüzde 107 olduğu son bir yıllık dönemde ortalama ücretlerdeki artış yüzde 112 olarak gerçekleşti.

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Ortalama ücretlerde son bir yıldaki değişim (Birim: Türk Lirası) 2022 Mart 2022 Ağustos 2023 Mart 2023 Ağustos 2023 Mart / 2022 Mart 2023 Ağustos / 2022 Ağustos Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık 6.899 9.520 13.935 19.840 102 108 Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi 9.974 13.105 20.122 30.549 102 133 Balıkçılık Ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği 6.935 10.467 14.601 22.713 111 117 Kömür ve linyit çıkartılması 13.293 15.141 26.146 32.589 97 115 Ham petrol ve doğalgaz çıkarımı 17.294 26.025 32.471 46.074 88 77 Metal cevherleri madenciliği 10.921 13.919 23.569 29.564 116 112 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı 7.822 11.203 16.523 24.760 111 121 Madenciliği destekleyici hizmet faaliyetleri 12.759 18.535 28.324 42.828 122 131 Gıda ürünlerinin imalatı 7.202 9.383 14.788 19.876 105 112 İçeceklerin imalatı 10.300 12.352 22.133 26.779 115 117 Tütün ürünleri imalatı 15.093 16.685 31.583 35.323 109 112 Tekstil ürünlerinin imalatı 7.335 9.916 15.244 20.432 108 106 Giyim eşyalarının imalatı 5.995 7.883 11.938 15.999 99 103 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı 5.924 7.932 12.192 16.385 106 107 Ağaç, ağaç ür. ve mantar ür.imalatı (Mobilya Hariç) 6.516 9.052 13.952 18.836 114 108 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı 8.740 11.564 18.679 23.884 114 107 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması 7.553 9.966 15.465 21.226 105 113 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı 23.930 26.261 47.718 53.976 99 106 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 10.353 13.880 21.869 29.096 111 110 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı 12.364 14.541 26.286 31.578 113 117 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 8.416 11.255 17.698 23.548 110 109 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 8.196 10.443 18.463 22.647 125 117 Ana metal sanayii 11.433 14.217 22.892 28.650 100 102 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (Makine Ve Teçhizat Hariç) 8.346 10.983 17.397 23.270 108 112 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı 10.726 15.279 22.263 30.987 108 103 Elektrikli teçhizat imalatı 9.716 12.522 20.009 25.550 106 104 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 8.980 11.949 18.819 25.482 110 113 Motorlu kara taşıtı, treyler (Römork) imalatı 11.888 14.431 24.234 28.737 104 99 Diğer ulaşım araçlarının imalatı 14.552 19.606 29.153 39.118 100 100 Mobilya imalatı 6.249 8.333 12.922 17.679 107 112 Diğer imalatlar 6.828 9.100 13.714 18.823 101 107 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı 10.909 14.377 21.625 30.273 98 111 Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı 11.109 13.182 22.998 28.269 107 114 Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması 12.087 16.810 23.538 33.613 95 100 Kanalizasyon 8.713 12.837 18.637 25.016 114 95 Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri 8.260 11.042 17.109 22.863 107 107 İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri 7.698 10.347 18.837 24.582 145 138 Bina inşaatı 5.833 7.629 11.883 16.148 104 112 Bina dışı yapıların inşaatı 10.062 12.950 19.643 28.825 95 123 Özel inşaat faaliyetleri 6.302 8.293 12.887 17.859 105 115 Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı 7.113 9.494 14.867 20.110 109 112 Toptan ticaret (Mot. kara taşıtları ve motosikletler hariç) 7.705 10.200 15.942 21.155 107 107 Perakende ticaret (Mot. kara taşıtları ve motosikletler hariç) 6.362 8.517 13.114 17.781 106 109 Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı 6.438 8.485 13.079 17.996 103 112 Su yolu taşımacılığı 14.168 16.643 26.925 33.250 90 100 Hava yolu taşımacılığı 28.461 34.509 53.667 65.575 89 90 Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler 9.504 12.614 20.952 26.031 120 106 Posta ve kurye faaliyetleri 7.486 9.796 16.549 19.877 121 103 Konaklama 7.187 10.354 14.670 22.391 104 116 Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri 5.744 7.713 11.822 16.305 106 111 Yayımcılık faaliyetleri 9.545 12.499 18.961 25.581 99 105 Sinema filmi, video ve televizyon programları yapımcılığı 7.702 10.623 15.605 21.788 103 105 Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri 11.197 15.204 22.139 30.243 98 99 Telekomünikasyon 13.674 18.109 29.052 39.058 112 116 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faal. 15.724 21.244 32.735 45.115 108 112 Bilgi hizmet faaliyetleri 15.241 18.912 30.037 41.854 97 121 Finansal hizmet faal. (Sigorta ve emeklilik fonları hariç) 19.489 24.206 41.176 49.892 111 106 Sigorta, reasürans ve emeklilik fonları 15.353 16.708 33.723 37.162 120 122 Finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetler 10.573 13.328 22.459 28.039 112 110 Gayrimenkul faaliyetleri 6.370 8.361 13.092 17.868 106 114 Hukuk ve muhasebe faaliyetleri 6.252 8.140 12.848 17.113 106 110 İdare merkezi faaliyetleri; idari danışmanlık faaliyetleri 13.560 17.296 27.350 36.754 102 113 Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri; teknik test ve analiz faal. 9.978 13.576 20.074 28.847 101 112 Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri 17.854 26.126 35.182 54.402 97 108 Reklamcılık ve piyasa araştırması 7.972 10.541 16.325 21.922 105 108 Diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler 7.870 10.460 16.152 22.507 105 115 Veterinerlik hizmetleri 6.462 8.674 13.084 18.810 102 117 Kiralama ve leasing faaliyetleri 8.046 10.482 17.447 22.284 117 113 İstihdam faaliyetleri 7.132 9.127 14.449 19.980 103 119 Seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faal. 7.502 9.995 15.007 20.233 100 102 Güvenlik ve soruşturma faaliyetleri 6.865 9.701 14.530 20.355 112 110 Binalar ile ilgili hizmetler ve çevre düzenlemesi faaliyetleri 7.085 10.378 14.331 21.217 102 104 Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri 10.008 12.676 19.535 28.447 95 124 Kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlik 7.917 10.866 15.427 23.172 95 113 Eğitim 7.591 10.108 14.440 21.512 90 113 İnsan sağlığı hizmetleri 7.884 13.111 15.327 32.675 94 149 Yatılı Bbkım faaliyetleri 8.639 13.690 18.112 32.988 110 141 Barınacak yer sağlanmaksızın verilen sosyal hizmetler 6.690 9.067 13.179 18.632 97 105 Yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri 9.995 13.287 20.001 30.675 100 131 Kütüphaneler, arşivler, müzeler ve diğer kültürel faaliyetler 9.359 12.374 16.628 28.925 78 134 Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri 7.323 8.433 15.087 18.335 106 117 Spor faaliyetleri, eğlence ve dinlence faaliyetleri 7.808 10.216 15.290 20.440 96 100 Üye olunan kuruluşların faaliyetleri 9.140 12.371 18.893 26.393 107 113 Bilgisayarların, kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı 6.741 8.894 13.875 18.441 106 107 Diğer hizmet faaliyetleri 5.614 7.262 11.060 15.032 97 107 Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hanehalklarının faaliyetleri 5.210 6.745 10.348 13.818 99 105 Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mal ve hizmetler 5.521 7.375 11.339 15.110 105 105 Uluslararası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri 19.576 25.136 33.210 43.579 70 73 Ek-9 Ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanlar 5.080 6.735 10.188 13.598 101 102 Sektörlerin genel ortalaması 8.002 10.687 16.396 22.693 105 112

ORTALAMA ÜCRET İLE ASGARİ ÜCRET MAKASINDA SEMBOLİK İYİLEŞME

Ortalama ücretler 2022 yılı mart ayında asgari ücretin 1,60 katı iken 2022 ağustos ayında 1,65 oldu. Bu yılın mart ayında ortalama ücret asgari ücretin 1,64 katı iken, ağustos ayında 1,69 kata çıktı. 2006-2015 yılları arasında ortalama ücretler asgari ücretin 1,9 katından fazla idi. Hatta 2007 ve 2009 yıllarında ortalama ücretler asgari ücretin 2,1 katı düzeyine çıkmıştı.

Asgari ücret ile ortalama ücret makası ne oldu? Brüt Asgari Ücret(TL) Ortalama Ücret (TL) Ortalama Ücretin Asgari Ücrete Oranı 2022 Ocak - Haziran 5.004,00 8.002,00 1,60 2022 Temmuz - Aralık 6.471,00 10.687,00 1,65 2023 Ocak - Haziran 10.008,00 16.396,00 1,64 2023 Temmuz - Aralık 13.414,50 22.693,00 1,69