ASELSAN'dan ilk çeyrekte 1.2 milyar TL net kâr

İhracat odaklı büyüme stratejisini başarıyla uygulayan ASELSAN, enflasyon muhasebesi uygulanmış 2024 yılı birinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Kurumdan yapılan açıklamaya göre, ASELSAN'ın ilk çeyrek net karı 1.2 milyar lira seviyesine ulaştı.

Şirketin üç aylık cirosu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artışla 15.1 milyar lira olurken, brüt karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artış gösterdi. Faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK), 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 3 artışla 3.4 milyar liraya çıkarken, FAVÖK marjı yüzde 22 olarak gerçekleşti. ASELSAN'ın öz kaynaklarının aktife oranı ise yüzde 63 oldu.

"Tarihimizin en yüksek bakiye sipariş rakamına ulaştık. Böylece Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığı açısından ilkleri yaşadığımız verimli bir dönemi geride bıraktık. Ana Vatan, Gök Vatan ve Mavi Vatan için geliştirdiğimiz onlarca teknolojiyle, milletimizin geleceğe güvenle bakmasını sağladık."

İlk çeyrekte hem milli savunma ekosistemine hem de ekonomiye sağladıkları katkıya değinen Akyol, şunları kaydetti:

Açıklamada, görüşlerine yer verilen ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, ihracat odaklı büyüme stratejisi doğrultusunda 2024 yılına hızlı bir başlangıç yaptıklarını ifade etti.

Hayata geçirdikleri diğer çalışmaları da aktaran Akyol, "Üstün aviyonik sistemlerimizle güç verdiğimiz KAAN'ın kanatlanmasına şahitlik ettik. Ülkemizin ilk milli denizaltı savunma harbi sonarı olan Düşük Frekanslı Aktif Sonar Sistemini (DÜFAS) donanmamıza kazandırdık. Denizlerdeki hakimiyetimize büyük bir güç çarpanı oluşturacak Otonom Sualtı Aracı Deringöz'ün ilk dalışlı testlerini başarıyla tamamladık. Son dönemde MARLİN İnsansız Deniz Aracı ve YENER Mayın Tespit Sistemi'ni envantere kazandırdık. MURAD Uçak Burun Radarımızı F-16 platformuna entegre ettik ve test uçuşlarına başladık. TOLUN Güdümlü Mühimmatı'mızın ilk ihracat sözleşmesini imzaladık. Muadillerine göre daha yüksek performans sağlayan ASELFLIR-500 EO Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi’nin ilk ihracatını yıl başında gerçekleştirdik." değerlendirmesinde bulundu.

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HEDEF İLK 30'A GİRMEK

Akyol, sivil alanda da oyun geliştirici sistemlerin kullanıma sunulduğuna dikkati çekti. Mobil röntgen cihazının (ADR-M100) kullanımına işaret eden Akyol, "Son olarak ülkemizin en uzun menzilli radarı niteliğindeki Taşınabilir Erken İhbar Radar Sistemi'ni (ALP 300-G) güvenlik güçlerimize teslim ettik. Özetle, ülkemizin güvenliği için kritik öneme sahip projeleri bir bir hayata geçirdik." ifadesini kullandı.

Akyol, şirketin, alanında dünyanın en iyi ürünlerini geliştirmek, oyun değiştirici teknolojileri üretmek ve ihracat odaklı büyümek olmak üzere üç temel vizyonu olduğuna vurgu yaptı.