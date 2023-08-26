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        Haberler Ekonomi Savunma Sanayi ASELSAN 87,3 milyon dolarlık sözleşme imzaladı - Savunma Sanayi Haberleri

        ASELSAN 87,3 milyon dolarlık sözleşme imzaladı

         ASELSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile uluslararası bir müşterisinin son kullanımına yönelik toplam bedeli 87,3 milyon dolar olan bir ihracat sözleşmesi imzaladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 10:47 Güncelleme: 26.08.2023 - 10:47
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        ASELSAN yeni ihracat sözleşmesi imzaladı
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        ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "ASELSAN, TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ile uluslararası bir müşterisinin son kullanımına yönelik toplam bedeli 87 milyon 275 bin 523 ABD doları olan bir ihracat sözleşmesi imzalamıştır. Söz konusu sözleşme aviyonik sistemleri kapsamakta olup, teslimatları 2027'ye kadar gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.

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