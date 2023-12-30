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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Aralık ayı enflasyon beklentisi anketi açıklandı! TÜİK 2023 Aralık ayı enflasyon oranı rakamları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - Merak Edilenler Haberleri

        Aralık ayı enflasyon beklentisi anketi açıklandı! 2023 Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

        Aralık ayı enflasyon oranları araştırması sıklaştı. Emekli ve memur maaş zamlarını doğrudan etkileyen 6 aylık enflasyon farkı Aralık ayı enflasyon verileri ile netleşecek. Aralık ayı enflasyon beklentisi tahmini anketi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve AA tarafından paylaşıldı. İşte Aralık 2023 enflasyon oranının açıklanacağı tarih ve beklentisine ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2023 - 13:17 Güncelleme: 30.12.2023 - 13:17
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        • 1

          Milyonlarca emekli ve memur enflasyon rakamlarını yakından takip ediyor. Aralık ayı enflasyon verileri ile 6 aylık enflasyon farkı netleşecek ve maaş zamları da aynı gün belli olacak. AA Finans ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından paylaşılan anketler ile Aralık ayı enflasyon beklentisi de açıklandı. Peki, Aralık ayı enflasyon oranı rakamları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 Aralık ayı enflasyon beklentisi anketi...

        • 2

          TÜRİK ARALIK ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamlarını, 3 Ocak 2024 Çarşamba günü açıklayacak.

        • 3

          ARALIK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ TAHMİNİ ANKETİ

          AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Ocak Çarşamba günü açıklanacak aralık enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

          Buna göre, ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,19 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,90, en yüksek yüzde 3,60 aralığında yer aldı.

          Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 61,98 olan yıllık enflasyonun yüzde 65,19'a çıkacağı hesaplanıyor.

          Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de aralıkta yüzde 42,39 oldu.

        • 4

          Yıllık Enflasyon Beklentileri

          Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,23 iken, bu anket döneminde yüzde 65,39 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,94 iken,

          bu anket döneminde yüzde 41,23 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 25,09 ve yüzde 24,82 olarak gerçekleşmiştir.

        • 5

          12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

          2023 yılı Aralık ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 29,57 olasılıkla yüzde 36,00 – 39,99 aralığında, yüzde 48,15 olasılıkla yüzde 40,00 – 43,99 aralığında, yüzde 12,85 olasılıkla ise yüzde 44,00 - 47,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

          Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 22,06’sının beklentilerinin yüzde 36,00-39,99 aralığında, yüzde 51,47’sinin beklentilerinin yüzde 40,00-43,99 aralığında, yüzde 17,65’inin beklentilerinin yüzde 44,00-47,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

        • 6

          24 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

          2023 yılı Aralık ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 30,90 olasılıkla yüzde 18,00 – 22,99 aralığında, yüzde 40,24 olasılıkla yüzde 23,00 – 27,99 aralığında, yüzde 17,73 olasılıkla ise yüzde 28,00 – 32,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

          Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 28,13‘ünün beklentilerinin yüzde 18,00 - 22,99 aralığında, yüzde 40,63'ünün beklentilerinin yüzde 23,00 – 27,99 aralığında, yüzde 23,44‘ünün beklentilerinin yüzde 28,00 – 32,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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