Skriniar'da sona doğru!
Devre arasında stoper bölgesine takviye yapmak isteyen Galatasaray, Milan Skriniar transferinde sona yaklaştı.
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Galatasaray'da transfer hareketliliği Noel tatiline rağmen sürdü.
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Lige verilen arada Okan Buruk ve Sportif AŞ Başkan Vekillerinden Abdullah Kavukçu Avrupa'ya giderek burada bir dizi görüşmede bulunmuştu.
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Stoper ve hücum hattına takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar Milan Skriniar transferinde sona yaklaştı.
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PSG'de kadroda düşünülmeyen Slovak futbolcuyu kiralamak için teklif yaparken oyuncu ile de masaya oturdu.
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29 yaşındaki savunmacının Galatasaray'da oynamaya sıcak bakması üzerine PSG ile maaş paylaşımı konusunda görüşmeler başladı.
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Skriniar'ın Fransız ekibindeki yıllık ücreti 10 milyon Euro... Sarı-kırmızılı kulüp ise ikinci yarı için olan ücretin yarısını ödemek istiyor.
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PSG, Skriniar'ın ikinci yarıdaki ücreti olan 5 milyon Euro'nun tamamının Galatasaray tarafından karşılanması konusunda diretiyor.
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Galatasaraylı idareciler bu noktada oyuncunun tavrının da önemli olduğunu belirterek geri adım atmıyor.
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Luis Enrique'nin kadroda düşünmemesi ve oyuncunun isteği sonrasında PSG'nin inadının kırılmasının an meselesi olduğu belirtiliyor.
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Yabancı oyuncu transferi için önce kadroda yer açması gereken sarı-kırmızılılar Victor Nelsson ve Hakim Ziyech için teklif bekliyor.
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Sarı-kırmızılı kulüp Danimarkalı savunmacıyla yollarını ayırdıktan sonra Skriniar transferine nokta koyabilecek durumda.
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Slovak stoperin transferiyle birlikte Okan Buruk'un ana planının üç stoperli kurgunun olacağı da öğrenildi.
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