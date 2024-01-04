Apple, iTunes hediye kartı dolandırıcılığıyla ilgili davada anlaşmayı kabul etti - Teknoloji Haberleri

Apple, iTunes hediye kartı dolandırıcılığıyla ilgili davada anlaşmayı kabul etti - Teknoloji Haberleri

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Önde gelen ABD'li teknoloji devi Apple, karşı karşıya kaldığı dolandırıcılık davasında maddi uzlaşma yoluna gitmeye karar verdi. Şirketin, iTunes hediye kartı dolandırıcılığı yapanların bu durumu istismar etmesine izin verdiği yönünde suçlamalarla karşı karşıya kalan Apple, açılan davada uzlaşma yoluna gidiyor.

Çarşamba günü San Jose, California'daki federal mahkemede açılan bir dosyaya göre, Apple ve davacılar bir arabulucu ile çalıştıktan sonra maddi uzlaşma şartları üzerinde anlaştılar.

Ön onay için ABD Bölge Yargıcı Edward Davila'ya sunulmak üzere resmi bir anlaşma taslağı hazırlıyorlar.

PANİĞE SÜRÜKLEYEREK iTUNES HEDİYE KARTI ALDIRIYORLAR

Dolandırıcılar klasik olarak paniğe sürükleyecek yöntemlerle telefonda kurbanların vergileri, hastane ve elektrik faturalarını, kefalet ve borç tahsilatını ödemeleri için App Store ve iTunes hediye kartları veya Apple Store hediye kartları satın almaları konusunda telefonla ısrar ederek panik veya aciliyet aşılayan konuşmalar yapıyorlar.

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Kartların üzerinde "Kodunuzu tanımadığınız kimseyle paylaşmayın" yazan bir uyarıya rağmen panik yaratılan kurbanlardan kartların arkasındaki kodları paylaşmaları söyleniyor ve bu şekilde paraları alınıyor.

APPLE DOLANDIRICILARDAN KOMİSYON ALIYOR İDDİASI

Dava dosyasındaki şikayete göre Apple, çalınan fonların yalnızca %70'ini dolandırıcıların banka hesaplarına yatırıyor ve çalınan kodları bilerek dolara dönüştürmek için %30'unu "komisyon" olarak kendisi için saklıyor.

Şikayette, kurbanların dolandırıcılıkta muhtemelen "yüz milyonlarca dolar" kaybettiği belirtildi.

Dava, Amerika Birleşik Devletleri'nde 2015'ten 31 Temmuz 2020'ye kadar iTunes veya App Store'da kullanılabilen hediye kartları satın alan, dolandırıcılara kod sağlayan ve Apple'dan geri ödeme almayan herkesi kapsıyordu.