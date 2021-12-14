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Haberler Teknoloji Apple iOS 15.2 çıktı, işte iPhone'lara gelen yenilikler

Dijital miras için 'Varis' atama özelliği eklenen iOS 15.2 çıktı

Apple kullanıcıları, artık vefat etmeleri durumunda iCloud hesaplarına ve kişisel bilgilerime erişebilmeleri için “Varis” atayabilecek. Dijital Miras ve 7 günlük gizlilik raporu gibi özellikleri sunan iOS 15.2 yayınlandı. İşte iOS 15.2 yazılım güncellemesi ile gelen tüm yenilikler...

14.12.2021 - 12:28 | Güncelleme: ABONE OL
Apple iOS 15.2 çıktı, işte iPhone'lara gelen yenilikler
Apple'da 'miras' dönemi!
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HABERTURK.COM

Apple’ın iPhone’lar için geliştirdiği işletim sistemi iOS’un yeni sürümü çıktı. Yaklaşık 900 MB boyutundaki iOS 15.2 yazılım güncellemesi yayınlandı.

Uygulama Gizlilik Raporu, Dijital Miras Programı gibi özellikler ile hata düzeltmelerini içeren, iPhone 6S ve üstü modeller için yayınlanan iOS 15.2 ile gelen yenilikler şöyle:

Gizlilik:

Ayarlar’daki Uygulama Gizlilik Raporu, uygulamaların son 7 gün içinde konumunuza, fotoğraflarınıza, kameranıza, mikrofonunuza, kişilerinize ve daha fazlasına hangi sıklıkta eriştiğini ve uygulamalara ait ağ etkinliklerini görmenizi sağlar.

Apple Kimliği:

Dijital Miras, kişileri, vefat etmeniz durumunda iCloud hesabınıza ve kişisel bilgilerinize erişebilmeleri için “Vâris” olarak atamanıza olanak tanır.

Kamera:

iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max üzerinde makro fotoğraf ve video çekmek üzere Ultra Geniş lense geçmek için makro fotoğraf denetimi Ayarlar’da etkinleştirilebilir.

TV Uygulaması:

Mağaza sekmesi, tek bir yerden filmleri satın almanızı, kiralamanızı veya onlara göz atmanızı sağlar.

CarPlay:

Apple Harita’da desteklenen şehirler için dönüş şeritleri, orta çizgiler, bisiklet şeritleri ve yaya geçitleri gibi yol ayrıntılarını içeren gelişmiş şehir haritalarını içerir.

YENİ SÜRÜMLE GELEN İYİLEŞTİRMELER

iOS 15.2 sürümü, iPhone’lar için şu iyileştirmeleri de beraberinde getiriyor:

- iCloud+ aboneleri için Mail uygulamasında kullanılabilen E-Postamı Gizle ile benzersiz, rastgele e-posta adresleri yaratılabilir.

- Bul, iPhone’u güç koruma modundayken 5 saat sonrasına kadar bulabilir

Borsa, hisse senedi ekranı için para birimini görüntülemenize ve grafikleri görüntülerken sene başından bugüne kadarki performansı görmenize olanak tanır.

- Anımsatıcılar ve Notlar artık etiketleri silmenize veya adlarını değiştirmenize izin verir.

HANGİ HATALAR DÜZELTİLİYOR?

Apple’ın yayınladığı yeni iOS sürümü, ayrıca iPhone’larla ilgili şu hata düzeltmeleri de içeriyor:

- VoiceOver çalışırken ve iPhone kilitliyken Siri’nin yanıt vermemesi

- ProRAW fotoğrafların üçüncü parti fotoğraf düzenleme uygulamalarında görüntülenirken aşırı ışıklı görünmesi

- Garaj kapısı içeren HomeKit ortamlarının iPhone’unuz kilitliyken CarPlay’den çalıştırılamaması

- CarPlay’in bazı uygulamalar için Şu An Çalınan bilgilerini güncelleyememesi

- Video yayını uygulamalarının iPhone 13 modellerinde içerik yükleyememesi

- Takvim etkinliklerinin Microsoft Exchange kullanıcıları için yanlış günde görünmesi

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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