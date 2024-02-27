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        Haberler Ekonomi Teknoloji Apple, elektrikli otomobil çalışmalarından vazgeçip yapay zekaya odaklanacak - Teknoloji Haberleri

        Apple, elektrikli otomobil çalışmalarından vazgeçip yapay zekaya odaklanacak

        ABD'li teknoloji devi Apple'ın, elektrikli otomobil üretmeye yönelik çalışmalarını sonlandıracağı ve bu birimdeki birçok çalışanın üretken yapay zeka projelerine odaklanacağı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 23:42 Güncelleme: 27.02.2024 - 23:42
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        Apple, elektrikli otomobil çalışmalarından vazgeçip yapay zekaya odaklanacak
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        Bloomberg'in konuya ilişkin haberinde, iki yönetici tarafından şirket içinde yapılan duyurunun, elektrikli otomobil projesinde görevli yaklaşık 2 bin çalışanı şaşırttığı aktarıldı.

        Yöneticilerin, çalışanlara projenin sona ermeye başlayacağını ve ekipteki birçok çalışanın yapay zeka bölümüne kaydırılacağını söylediği belirtilen haberde, söz konusu personelin Apple için giderek daha önemli bir öncelik haline gelen üretken yapay zeka projelerine odaklanacağının bildirildiği kaydedildi.

        ÇALIŞANLAR DİĞER APPLE EKİPLERİNE GEÇEBİLECEK

        Haberde, Apple'ın elektrikli otomobil ekibinde yüzlerce donanım mühendisi ve otomobil tasarımcısının bulunduğu ve bu çalışanların diğer Apple ekiplerindeki işlere başvurmalarının mümkün olduğu ifade edildi.

        İşten çıkarmaların da olacağı kaydedilen haberde, ancak işten çıkarmalarının kapsamının belli olmadığı ifade edildi.

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