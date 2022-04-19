Anadolu Sigorta'da Çevik Dönüşüm Yolculuğu başladı

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Anadolu Sigorta, son olarak Çevik Dönüşüm Yolculuğu’na başladı. İngilizce’deki “agile”, Türkçe’deki “çevik” kavramı, yeni dünyanın iş yapış şekli olarak karşımıza çıkıyor. Bu yeni iş yapış şekli ile şirketlerin yeterince hızlı olmalarının önündeki eski alışkanlıklar kaldırılarak yeni bir düşünme ve iş yapış şekli ortaya çıkıyor.

Anadolu Sigorta’da başlayan yeni yolculukta, farklı iş birimlerinden kişilerin oluşturduğu takımlar, aynı takım hedefleri doğrultusunda birlikte çalışıyor. Çevik takımların daha hızlı olabilmeleri adına hiyerarşiden uzak, herkesin takım içinde eşit olduğu bir yapı kuruluyor. Böylelikle geleneksel düşünce kalıplarından uzaklaşarak fikirler daha cesurca ve deneyerek üretilebiliyor.

SÜREKLİ GELİŞMEK, BİRLİKTE ÖĞRENMEK

Var olan değerlerini koruyarak sürekli gelişim ve dönüşüm gösterip değişime hızlı adapte olabilmek amacıyla çevik yolculuğa başladıklarını belirten Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Kerem Erberk, “Dijitalleşen günümüz dünyasında hayatımıza yepyeni iş yapış şekilleri girdi. Bu yeni dünyanın bir iş yapış şekli olarak kabul edilen çevik çalışma modelinde oluşturduğumuz takımlarımız çalışmalarına önce yeni model hakkında ilgili eğitimleri alarak başlıyor. Ardından kendilerine bir yol haritası oluşturarak bu yolculukta sürekli gelişmeyi ve öğrenmeyi nasıl sağlayacaklarına odaklanıyorlar” şeklinde konuştu.

Farklı bölümlerde görev alan çalışma arkadaşlarının oluşturduğu bu takımlarla başladıkları yolculuğun, hızlanarak devam edeceğini açıklayan Erberk; “Günümüzde değişkenliklerin, belirsizlerin, karmaşıklıkların ve anlaşılmazlıkların çok fazla olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Tam da bu nedenle günümüz dünyası bu 4 kelimenin İngilizce’deki baş harflerinden oluşan VUCA dünyası olarak tanımlanıyor. Hedefimiz, kendi kendini yöneten ve hızlı hareket edebilen takımlar ile Anadolu Sigorta’nın VUCA dünyasında müşterilerine daha çok odaklanmasını sağlayabilmek. Bu gelişim ve dönüşüm yolculuğunda elde ettiğimiz başarı, sadece bir grubun, takımın değil; hepimizin ortak başarısı olacak. Bu yolculukta amacımız hepimizin sürekli gelişim göstererek birlikte öğrenmesini sağlamak olacak” dedi.