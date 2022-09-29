Amazon Prime Gaming'ten 847 TL’lik 7 oyun bedava! İşte ekim ayı oyunları

Oyun dünyasının tutkunları için muhteşem fırsatlar sunan Prime Gaming her ay kullanıcılarına bedava oyun hizmeti sunuyor. Kullanıcılara sunulan bu ayrıcalıklar tam manasıyla yüzleri güldürecek cinsten! Ekim ayı için 847 TL değerindeki 7 ücretsiz oyuna ek olarak farklı yapımlarda oyun içi eşyalar, nesneler ve kozmetikler de veren Prime Gaming ayrıca Twitch'te de bedava abonelik başta olmak üzere pek çok avantaj sağlıyor. Amazon Prime Gaming ekim ayında kullanıcılarına hem AAA, hem de sevilen bağımsız yapımlardan oluşan 7 oyunu bedava sunacak.
Ekim ayında bedav olacak oyunlardan ilki Bethesda'nın ellerinden çıkan ve Steam değeri 349 TL olan Fallout 76.
Oyuncuları nükleer saldırılar ve radyasyon ile kirlenmiş, post apokaliptik bir evrene davet eden oyun çıktığı dönemde oldukça eleştirilmişti. Ancak oyunun benzersiz evreni, hayatta kalma mekanikleri ve açık dünyada sunduğu çok oyunculu deneyim ona bir şans verilmesini hak ediyor.
Bir diğer oyun ise 345 TL değerinde bir strateji klasiği olan Total War: WARHAMMER 2.
Strateji türünün en sevilen serilerinden olan Total War efsanesinin bu halkasında fantastik diyarlara doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Tur bazlı bir oynanışa sahip olan yapım henüz bu efsane seri ile tanışmamış oyuncuların kesinlikle deneyimlemesi gerekenlerden.
67 TL değerindeki Middle-Earth: Shadow of War da listenin en dikkat çeken oyunları arasında.
Bizleri J.R.R. Tolkien'in yarattığı müthiş evrenin tam göbeğine bırakan oyun çıkış yaptığı dönemde özellikle Nemesis sistemi ile övgü almıştı. Keyifli dövüş mekaniklerinin yanı sıra hikayesi ile de beğeni toplayan yapım da Prime üyelerini bekliyor.
Ekim ayında Amazon Prime abonelerini bekleyen diğer oyunlar ise şöyle:
- Loom - 11,50 TL
- Hero's Hour - 39 TL
- Horace - 25 TL
- Glass Masquerade - 10 TL
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