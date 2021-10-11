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Hollanda merkezli ABN Amro altın fiyatlarına ilişkin öngörülerini içeren bir rapor yayımladı.

Banka analistleri altının ons fiyatının bu yıl sonunda 1.700, gelecek yıl sonunda ise 1.500 dolara düşeceği tahmininde bulundu. Bugün altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda 1.755 dolardan işlem görüyor.

Bu, ABN Amro'nun son fiyat tahmininin gerçekleşmesi durumunda altının 2021 sonuna kadar yüzde 3.2, 2022 sonuna kadar ise yüzde 14.5 değer kaybetmesi anlamına gelir.

PARA POLİTİKALARINDA SIKILAŞMA

Analistler söz konusu düşüş beklentisinin 3 nedeni olduğunu belirtti. Bunlardan ilki başta Fed olamk üzere dünya genelinde para politikalarının sıkılaşacağına yönelik beklenti. Raporda Fed'in 2023 başında faiz artırımlarına başlanmasının beklendiği belirtildi. İngiltere ve Kanada merkez bankalarının ise muhtemelen Fed'den daha erken bir tarihte faiz artırıma gideceği öngörüsünde bulunuldu.

TAHVİL GETİRİLERİNDEKİ ARTIŞ

ABD tahvillerinin getirilerindeki artışlar ise altındaki düşüş beklentisinin ikinci nedeni olarak gösterildi. Raporda 2 yıllık tahvil getirisinin piyasa beklentisi üzerinde artabileceği, bunun yanında ABD'deki enflasyon baskısının da azalacağı ifade edildi. Bu gelişmeler altına talebi düşürebileceği için fiyatları olumsuz etkilemesi bekleniyor.

GÜÇLENEN DOLAR

Raporda son olarak ise doların güçlenmeye devam etmesinin beklendiği belirtildi. Doların yükselmesi tarihsel olarak altın fiyatlarında düşüşe yol açıyor.