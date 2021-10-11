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Dünya genelinde artan enerji fiyatları ve bu artışların enflasyona etkisine yönelik yarattığı endişelerle geçen hafta gelişmekte olan para birimleri dolar karşısında değer kaybetti.

Bu durum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan 'soğuduğunu' iddia eden Reuters haberiyle birleşince dolar/TL'de 8.99 ile rekor kırıldı. Ardından bu haber yalanlandı.

Dolar yeni haftaya 8.95 liradan başladı.