ALTIN FİYATLARI 18 Haziran Cuma gününe aşağı yönlü seyirle başladı. Geçtiğimiz hafta 525 TL seviyelerini gören gram altın fiyatları dün 505 lira bugün ise 500 lira seviyesine kadar geriledi. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...