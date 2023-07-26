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        Haberler Altın Altın fiyatları son dakika: 26 Temmuz canlı altın kuru ile çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar? - Altın Haberleri

        Altın alacaklar dikkat! 26 Temmuz Çarşamba güncel altın fiyatları

        Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik... Sabah saatlerinden itibaren altın fiyatlarında ibre aşağı yönlü seyrediyor. Altın fiyatlarında son durum piyasa ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. İşte, 26 Temmuz Çarşamba gram ve çeyrek altın fiyatları ile altın fiyatları canlı takip ekranı...

        Habertürk
        Giriş: 26.07.2023 - 07:52
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