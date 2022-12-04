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ALTIN FİYATLARI 4 Aralık 2022 Pazar: Çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? CANLI alış satış tablosu

Altın fiyatları 4 Aralık Pazar günü alış - satış fiyatları tablosu

Altın fiyatları 4 Aralık Pazar günü piyasalar kapalı olduğu için Cuma günkü kapanış değerleri üzerinden işlem görüyor. Özellikle bugün düğün ve nişan gibi organizasyonlar için hediyelik altın alacaların gözü altın fiyatları tablosunda. Hemen belirtelim ki Gram altın bin 70 lira, çeyrek altın ise bin 760 lira üzerinde haftayı kapattı. İşte güncel çeyrek ve gram altın alış - satış tablosu...

Giriş: 04.12.2022 - 11:04 | Güncelleme: ABONE OL

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