Necdet Çalışkan ncaliskan@haberturk.com

Fintech dünyasının son yıllarda parlayan yıldızı olarak gösterilen Alman ödeme şirketi Wirecard, tarihi bir skandal ile sarsılıyor.

Hafta başında 2019 yılı ve 2020'nin ilk çeyreğine ilişkin finansallarını geri çeken ve bilançosunda daha önce yer alan 2.1 milyar dolarlık (1.9 milyar Euro) nakit varlığının aslında hiç olmadığı ortaya çıkan Wirecard AG'nin eski CEO'su Markus Braun, şirketin muhasabe uygulamalarıyla ilgili soruşturma kapsamında Münih savcıları tarafından gözaltına alındıktan sonra 5 milyon euro kefaletle serbest kaldı. Wirecard’ın CEO'su Markus Braun skandalın ortaya çıkmasının ardından gelen hafta istifa etmişti.

Dijital ödeme şirketinden 1.9 milyar Euro’nun kaybolmasının ardından şirketin Alman borsalarında işlem gören hisselerindeki kayıp da yüzde 95’leri aştı.

17 Haziran’da 12.5 milyar euro olan Wirecard’ın piyasa değeri skandalın ortaya çıkmasının ardından resmen tepetaklak oldu. Şirketin dün kapanışta 1.5 milyar euroya kadar gerileyen piyasa değeri bugün ise 345 milyon euro seviyesinde indi. Böylece sadece son 6 günde piyasa değeri 12 milyar eurodan 340 milyon euroa kadar inen şirketin yüzde 97’si buhar oldu.

KREDİTÖRLERE 3.5 MİLYAR EURO BORCU VAR

Skandal sonrası tasfiye sürecine Wirecard'ın 15 bankaya 1.75 milyar euro ve 500 milyon euro da bono yatırımcıları olmak üzere kreditörlere toplam 3.5 milyar euro yükümlülüğü bulunduğu belirtiliyor.

Kreditör bankalardan Reuters'a konuşan bir yetkili, "Para gitti. Belki birkaç seneye birkaç euro kurtarabiliriz ama krediyi sileceğiz." dedi.

Skandal, finansal sonuçlarını açıklamayı sık sık erteleyen Wirecard’ın "Emanet hesabındaki 1.9 milyar Euro’luk miktar büyük bir ihtimalle yok" itirafının ardından patlak vermişti. Alman finans ve ödeme teknolojileri dünyasında “Tam bir felaket” olarak değerlendiren skandalın ardından bir zamanlar Fintech’in (finansal teknoloji) geleceği olarak görülen ödeme yöntemleri kuruluşu Wirecard, şimdi hayatta kalmak için ticari bankalarla yeniden yapılandırmanın yollarını arar hale geldi.