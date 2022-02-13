"KUTLAMADA BENİM VE ALİŞAN'IN AİLESİNDEN KİMSE OLMAYACAK"

Önceki gün Bebek'te görüntülenen Buse Varol, Burak'ın doğum günüyle ilgili, "Burak'ın sınıf arkadaşlarıyla yaptığı bir etkinlik olacak. Benim ya da onun ailesinden kimse olmayacak. Okulda kutlayacak. Evde kutlamayı konuşmadık. Burak artık 3 yaşında olduğu için o arkadaşlarıyla olmak istiyor." demişti.

Alişan ile haklarında çıkan boşanacakları yönündeki iddialara da açıklık getiren Varol, "Aynı evde yaşıyoruz. Alişan ile görüşüyoruz." diyerek, 'ayrılık' haberlerini yalanlamıştı.