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Alişan ve Buse Varol boşanma iddialarından sonra ilk kez yan yana

Alişan ve Buse Varol'dan 'boşanma' iddialarının ardından ilk fotoğraf!

Bir süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddia edilen şarkıcı Alişan ile oyuncu Buse Varol'un oğlu Burak 3. yaşına girdi. Ünlü çift, 'ayrılık' söylentilerinin ardından ilk kez çocuklarının doğum gününde objektif karşısında poz verdi

13.02.2022 - 16:18 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • 7 gün önce kızları Eliz'in 1. yaşını ayrı ayrı kutlayan Alişan ve Buse Varol'un boşanma aşamasında olduğu iddia edilmişti. Yasal işlemleri başlattığı ileri sürülen ünlü çiftin oğlu Burak, 3. yaşına girdi.

  • Haklarında çıkan 'boşanma' iddialarını yalanlayan çift, söylentilerin ardından ilk kez oğullarının doğum gününde objektif karşısına geçti. 

  • "İYİ Kİ DOĞDUN OĞLUM"

    Burak'ın yeni yaşını okulda organize ettikleri bir partiyle kutlayan Alişan, eşi Buse Varol, kızı Eliz ve Burak ile çekilen aile pozunu "İyi ki doğdun oğlum." notuyla sosyal meyda hesabından yayınladı. Varol da aynı kareyi Instagram hesabından paylaştı. 

  • "KUTLAMADA BENİM VE ALİŞAN'IN AİLESİNDEN KİMSE OLMAYACAK"

    Önceki gün Bebek'te görüntülenen Buse Varol, Burak'ın doğum günüyle ilgili, "Burak'ın sınıf arkadaşlarıyla yaptığı bir etkinlik olacak. Benim ya da onun ailesinden kimse olmayacak. Okulda kutlayacak. Evde kutlamayı konuşmadık. Burak artık 3 yaşında olduğu için o arkadaşlarıyla olmak istiyor." demişti.

    Alişan ile haklarında çıkan boşanacakları yönündeki iddialara da açıklık getiren Varol, "Aynı evde yaşıyoruz. Alişan ile görüşüyoruz." diyerek, 'ayrılık' haberlerini yalanlamıştı.

  • "YÜZÜK GÖSTERGE DEĞİL"

    Öte yandan evlilik yüzüğünü çıkardığı görülen Buse Varol, konunun hatırlatılması üzerine "Yüzük ya da başka bir şey onlar gösterge değil. Ben de hiçbir şeyin sebebini bilmiyorum. Her gün uyandığımda bambaşka haberler görüyorum. Bana yazılanları ben de sosyal medyadan, gazetelerden okuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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