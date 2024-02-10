Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan Habertürk'te açıklamalar

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Habertürk'ten Fevzi Çakır'a açıklamalar. Yurt içi ve yurt dışında yapılan projelerle ilgili bilgi veren Bakan Uraloğlu, merak edilen konulardan biri olan Süper Hızlı Tren projesiyle ilgili şu değerlendirmede bulundu: Maç saatleri başladığı zaman treni İstanbul veya Ankara'dan kaldıracağız maç bitmeden 80. dakikada tren varmış olacak. Bunu İzmit ve Sakarya'da durdurursak, ki durduracağız. Hepi topu 5-10 dakika fark olur. Güzergahın nereden geçeceği kararı verdik. Kesin proje sürecini başlattık. 2028'e kadar da bunun yapımına başlayacağız inşallah. O tarihe kalmadan başlarız. Minumim 5-6 yıl sürer. Sadece 80 dakikalık seyahat avantajını sağlamamış olacağız. 350 kilometre üzerindeki tren ayrı bir teknoloji, bu teknolojiyi de ülkemize transfer etmiş olacağız.

3 uçak aynı anda inip kalkabilecek Haberi Görüntüle

Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

KÜÇÜKÇEKMECE SALDIRISIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA: YOLUMUZDAN DÖNDÜREMEZLER

Türkiye'de demokratik ortamda bir seçim süreci yaşamaya gayret ediyoruz. Birileri sabote etmek istiyor. Kesinlikle başarılı olmaları sözkonusu değil. Yapılan olay seçim ortamını tedirgin hale getirmek ve bizim adayımızı sindirmek. Ziyaret etmek istediğimiz mekân da kıymetli. Mardinli vatandaşlarımızın derneğini ziyaret sırasında oluyor. 1 yaralı vatandaşımız var. Bunlar bizi yolumuzdan döndüremeyecektir, Allah'ın izniyle devam ediyor. Tekrar milletimize geçmiş olsun, vatandaşımıza acil şifalar diliyorum.

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"SADECE TİCARETİ DEĞİL GÜVENLİĞİ DE ETKİLEYECEK"

Irak'la yürüttüğümüz proje var. 1200 kilometrelik hem demiryolu hem otoyol hem enerji nakil ve iletişim hatlarının olmasını planladığımız koridor. Ovaköy'den girecek Şanlıurfa, Gaziantep, Ankara, Eskişehir, İstanbul ve Kapıkule. Bütün Avrupa'ya gidebilecek. Karadeniz ve Akdeniz'e deniz yoluyla liman bağlantısını sağlayarak ticaret yolunu tekamül ettirmiş olacağız. Projeler bitmek üzere. Önümüzdeki süreçte sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti olacak. Biraz daha ete kemiğe büründürebilmeyi düşünüyoruz. Bu koridorun önemli işlevlerinden bir tanesi güvenlik tesisine sağlayacağı katkıdır. İnsanların refah düzeyi geliştikçe güvenlik de gelecektir. Ticaret yollarındaki güvenlik herkes için kıymetli olacaktır. Finansmanını ve işletilmesi şeklini konuşuyoruz. Proje hazır hale geldi. BAE ve Katar'la finansman konusunu konuşuyoruz. Sürece dahil olma konusunu da konuşuyoruz. Oradaki projeyi hayata geçirmiş olsaydık Suveyş Kanalı'ndaki sıkıntı olmayacaktı. Kuzey koridorda malum sıkıntılar var. Güney ve Orta koridor var. Zengezur koridoru var.

"2028'E GİTMEDEN TAMAMLAMAK HEDEFİMİZ"

Ovaköy'den girip Kapıkule'ye kadar gidecek olan hat var. Şu anda Marmaray'dan geçiş var. Marmaray'da günde 700 bin kişi taşıyoruz. Günde 5 saat yolcu taşınmacılığından arındırabiliyor bakımını yapıyoruz. Biz Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek olan Gebze'den başlayıp Çatalca'ya ve oradan Kapıkule'ye bağlamış olacağız. Şu anda ihaleyi bu yıl içerisinde yapmayı planlıyoruz. Burada esas bize kapasite sağlayacak olan hattı hayata geçireceğiz. İhalesini önümüzdeki ayda yaparız inşallah. 2028'e gitmeden tamamlamak hedefimiz.

ZENGEZUR KORİDORU NE AŞAMADA?

Gürcistan tarafında ciddi onarım var. 5-6 ay kapalı durumda. Belli bir kapasitesi var. O kapasite ilerleyen zamanlarda bize yetmeyecek. Doğrudan nasıl bağlanabiliriz düşüncesi var. Bu anlamda Zengezur koridorunu tasarladık Azerbaycan'la. Birinci etapta demiryolu. Azerbaycan tarafındaki kesim bitti, yaklaşık Ermenistan sınırına kadar olan kesimde çalışmalar devam ediyor. Nahçıvan tarafında komple ele alınması gerekiyor. Devamında 220 kilometre civarında sınır kapısından Kars'a giden hat var. Bunun ihalesini yaptık. Ermenistan üzerinde geçerse 43 kilometre, İran üzerinden geçerse yaklaşık 61 kilometre olacak.

SİRKECİ-KAZLIÇEŞME HATTI AÇILIYOR MU?

Yaklaşık 8.3 kilometrelik demiryolu, bisiklet yolu hazır. Ufak tefek rötuşlar, çevre düzenlemeleri kaldı. Ay sonu veya önümüzdeki ayın ilk günlerinde inşallah orayı açmış oluruz. İstanbul'da iki nokta var. Arnavutköy ile havalimanı arasındaki kesimi muhtemelen önümüzdeki ay içerisinde açmış oluruz. Gayrettepe-Kağıthane kısmı açıldı. Bu hattın İstanbul'a katkısı, 50 bin civarında insanımız seyahat etti. Orada kapasitemiz yüksek. İstanbul'a baktığınızda çok çok büyük rakam değil. Her geçen gün kullanıldıkça kapasitesi artacaktır. Gayrettepe'den havalimanına belki 1,5-2 saatte gidebilirsiniz. Burada maksimum 30 dakikada gidebileceksiniz.

"HEDEF İSTANBUL'A GİTMEYEN METRO KALMASIN"

İstanbul'da 345 kilometre hizmete açık olan metro hattı var. Bakanlığın devam ettirdiği 52 kilometre var. İstanbul'da 1000 kilometre, sayın Murat Kurum açıkladı, totalde bir ihtiyaç var. Bunun planlaması yapıldı. Onay makamı bizim Bakanlığımız. Sonrasında görev belediyelerindir. Belediyeler talep ederse, Cumhurbaşkanımız uygun görürse sorumluluk bize gelir. Gayrattepe-Kağıthane'yi çıktıktan sonra 4 tane devam eden var. Hedef İstanbul'da metro gitmeyen ilçe kalmasın. Yeryüzü artık yetmiyor. Çok ciddi dönüşüm yapmanız lazım. Yaptığınız her yol, elektrikli araçlar yaygınlaşıyorsa da belli süreçtir. Ama metro tam çevrecidir. Yeraltına inmeye ve yollar yapmaya devam edeceğiz.

SÜPER HIZLI TREN PROJESİ NE ZAMAN?

Niye yeni bir tren hattı, süper hızlı tren hattı ya da otoyol niye yapalım? Biz hesap adamıyız. Böyle projeleri severiz. Hesap yapmayı severiz. İstanbul'un, Ankara'nın, İzmit'in, Sakarya'nın, Yalova'nın hatta yerine göre Bursa'nın hesabını yapıyoruz. 35 milyon insanı konuşuyoruz. Bunların seyahat ihtiyacı var. Şu andaki Yüksek Hızlı Tren'le Ankara İstanbul arasında 4 saat 20 dakikada gidiyoruz. Bilecik'te çalışmalarımız bitince 3 saat 50 dakikaya inecek. Önümüzdeki seneye kadar sarkacak. Tam anlamıyla iğneyle kuyu kazıyoruz. Mevcut bir otoyol var. Bolu Dağı'ndan geçen. Günlük trafik 50 binlere gelmiş durumda. Planlamamız lazım. Biz diyoruz ki, hem daha kısa sürede seyahat edecek demiryolu hattı hem de yeni otoyol hattı ihtiyacımız var. Artık Ankara İstanbul karayoluyla giderseniz 3-4 saat. Havayolu da ona yakın. Çünkü havayolu mobilizasyonları var. Maç saatleri başladığı zaman treni İstanbul veya Ankara'dan kaldıracağız maç bitmeden 80. dakikada tren varmış olacak. Bunu İzmit ve Sakarya'da durdurursak, ki durduracağız. Hepi topu 5-10 dakika fark olur. Güzergahın nereden geçeceği kararı verdik. Kesin proje sürecini başlattık. 2028'e kadar da bunun yapımına başlayacağız inşallah. O tarihe kalmadan başlarız. Minumim 5-6 yıl sürer. Sadece 80 dakikalık seyahat avantajını sağlamamış olacağız. 350 kilometre üzerindeki tren ayrı bir teknoloji, bu teknolojiyi de ülkemize transfer etmiş olacağız.

"2030 YILINDA HER İKİ PROJE BİTMİŞ OLACAK"

Şu anda İstanbul'u Kuzey Marmara Otoyolu ve köprüyle rahatlattık. Yoğun olduğu zamanlar Akyazı'dan itibaren Ankara'ya 3 şerit yetmemeye başladı. Beypazarı-Nallıhan'dan Ankara'ya, Kuzey Marmara Otoyolu'na başladık. Süper Hızlı Trenle benzer süreci işleyeceğiz. O da 5-6 yıl sürecek proje. 2030 yılında her iki projeyi hayata geçirmiş olacağız. İstanbul'dan Kapıkule'ye devam eden, 3. köprüden de geçen hattın devamını sağlayacak hat. Hedefimiz önümüzdeki sene sonu. Ankara-İzmir devam ediyor. Oradaki hedefimiz 2026'nın sonunda bitirmek. Güneyde devam eden Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, 2027-28'de orayı bitirmiş olacağız.

ÇUKUROVA HAVALİMANI NE ZAMAN AÇILIR?

Depremler sonucunda İskenderun merkezindeki kanalizasyon ve deşarj sistemi pompajlıydı. Bu depremde hem tahrip oldu ve orada ciddi oturmalar oldu. Denize yakın bölgede dolgularda ciddi oturmalar oldu. Biz 'Bu kimin sorumluluğunda' demeden Bakanlık olarak müdahale ettik. İller Bankası bozulan altyapıyla ilgili çalışmalarına başladı. Depremde ulaşım yapıları belli şekilde etkilendi. Demiryolu ve karayolunda açtığımız kesimler var. Özellikle karayolları tarafında kalıcı çalımaları yürütüyoruz. Nurdağı viyadüklerinde depremin nasıl kestiğini gördük. Demiryolunda Gaziantep-Narlı-Adıyaman-Malatya hattı halen kapalı. Tüneller ciddi hasar gördü. Orada yapım çalışmalarına devam ediyoruz. Hatay Havalimanı'nda pist kırıldı. Tamir ettik, uçaklar boş inip, dolu kalkabiliyorlar. Aynı yerde taşkın kodunu da alarak onun üzerine çıkacak şekilde yeni pistin inşasına başladık. Güneydoğu tarafında yeni pistin inşatı devam ediyor. Muhtemelen önümüzdeki senenn içerisinde inşallah pisti bitirmiş oluruz. Çukurova Havalimanı muhtemelen Mart ayının ilk yarısında olacak. Hedefimiz bu ay sonu ama bazen hava şartları etkilenebiliyor. İnşallah Mart'ın ilk yarısı içerisinde açılışını yapacağız.

ANTALYA HAVALİMANI'NDA SON DURUM

Antalya Havalimanı geçen yıl 37 milyonlara yaklaştı. Orayı artırmamız gerekir. Hedefimiz 82 milyona çıkarmak. Geçtiğimiz sene İstanbul Havalimanı 77 milyon, Sabiha Gökçen 37 milyon oldu. Bunu apron sahalarından tutun, otoparkına kadar birçok imalatı var. 3 faz olarak düşündük. 8,5 milyar Euroluk devlete bir kira alacağız. 2.1 milyar Eurosunu 2022'de aldık. Yaklaşık 927 milyon Euroluk bir yatırım yapıyor işletmeci. 1. fazın açılışını yaptık. Peyder pey diğer fazlar da açılacak. Bir

SABİHA GÖKÇEN'DE 2. PİST AÇILDI

Sabiha Gökçen'de yaz ortalaması 700 günlük. Zaten kapasitede bu. Şu aylarda 600 civarında. Yazın 15-20 uçağın beklediği, yarım saate kadar beklediğiniz süreler artık dakikalarla sınırlı hale geldi. Orada pistin birini iniş, birini de kalkış olarak kullanıyoruz. Karayolunda bir tünel inşaatı yapmamız gerekiyordu. Ayrı bir eleştiri konusu olmuştu, düz ovaya tünel yapıyorlar diye. Ama ne yapıldığını görünce herkesin sesi kesildi. Üstünden pist geçiyordu. Yıl sonuna doğru açmış olduk. Orada özellikle bir cami var. Havaalanlarında dünya sivil havacılık olması gereken hatlar var. Onları sağlamadığınız zaman iniş kalkışları zorlaştırırsınız. Daha güvenli olması gerekir. Oradaki caminin minareleri cami yönetimi ve Diyanet'le görüşerek minarelerin boyutunu bize engel teşkil etmeyecek seviyeye getirdik.

TÜRSAT 6-A UYDUSU NE GÖREV YAPACAK?

TÜRKSAT 6-A'da testler devam ediyor. Özel test merkezlerinde TUSAŞ'ta devam ediyor. Önümüzdeki ay yer teslimini yapacağız. Fırlatılacağı yere hazır hale geldi. Haziran ayı içerisinde Amerika'daki hatlardan uzaya göndereceğiz inşallah. Bu dünyadaki 10 uydu üreticisinden birisi oldu Türkiye. Yerli ve milli üretiyoruz. Bizim orada 5 haberleşme uydumuz var. Bunların ömrü 15 yıldır. 15 yıl sonra onu yenilemeniz lazım. Hem yenileme işlemini gerçekleştirmiş olacağız, daha kıymetlisi Ortadoğu ve Afrika'da birçok alanı kapsama haline getireceğiz. Oralara bu sistemi pazarlayacağız.

YERLİ RADAR SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Savunma sanayinde güvenlik noktasındaki ürünleri geliştirmeye çalışıyoruz. Burada havaalanlarında kullandığımız radarı yerli ve milli olarak ürettik. Gaziantep'te deniyoruz. Tam oturttuktan sonra ihracatını gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. 24 saat kesintisiz çalışıyor. Yaklaşık 110 kilometrelik gözetim radarı olacak. Gaziantep'te olması manidar. O bölge bizim bir taraftan gözümüz kulağımız.

"LİBYA'DA, AZERBAYCAN'DA VARIZ, UKRAYNA'YA DA SATTIK"

Yerli çalışmaları bir taraftan yürütüyoruz. Bunların kendi haberleşmelerini de sağlayabilecek, uydulardan hizmet almadan yapabilecek sistemleri geliştirmeye çalışıyoruz. Uydular bunun vazgeçilmezi. Orada da hizmet alıyoruz. Sınır ötesinde o hizmetleri almanız gerekir. Bu anlamda Libya, Azerbaycan'da varız. Ukrayna'ya bile bunları sattık. Bir önceki hafta Cibute'deydim. Onlara da satmışız. Bir tarafıyla da stratejik ortak hale getiriyorsunuz. Bu son derece kıymetli.

"İNŞALLAH BÜYÜKŞEHİR'DE TURGUT ALTINOK İLE BUNLARI KONUŞACAĞIZ"

Ankara'da özellikle son zamanlarda ciddi trafik problemleri yaşamaya başladık. Araç sayısı ciddi şekilde arttığı halde olması gereken raylı sistem ve yeni karayolu hatları çok hayata geçirilemedi maalesef. Bunları bir an önce yapılması gerekiyor. İstanbul'daki kadar olmasa da Ankara'da da artık yerüstü yetmemeye başladı. Raylı sistemler çevreci ve güvenli. Kızılay'dan Esenboğa'ya bağlanacak 28 kimoletre raylı sistem projemiz vardı. Orada şartlar değişti. Etlik Şehir Hastanesi hayata geçti. Oraya da hizmet edecek şekilde projeyi değiştirdik. 2024 yatırım programına aldık. Sincan'ı hayata geçirdik, AKM Gar'ı hayata geçirdik. Önümüzdeki süreçte büyükşehir belediyesinde de Turgut Altınok'la bunları konuşacağız diye düşünüyorum.