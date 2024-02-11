Meteoroloji değerlendirmesi: Bugün hava durumu nasıl olacak? İşte beklenen sıcaklıklar! Ege ve Marmara bölgelerinde kuvvetli rüzgara dikkat! - Son dakika haberi

Meteoroloji değerlendirmesi: Bugün hava durumu nasıl olacak? İşte beklenen sıcaklıklar! Ege ve Marmara bölgelerinde kuvvetli rüzgara dikkat! - Son dakika haberi

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ege ve Batı Akdeniz kıyıları ile zamanla Marmara'nın batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis de bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda da çığ tehlikesi bulunuyor.

KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT Açıklamada rüzgarın da Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege’de güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. İstanbul Kısmen Güneşli 19° Ankara Parçalı bulutlu 16° İzmir Rüzgârlı 19° Antalya Yağmurlu 15° Trabzon Güneşli 19° Bursa Bulutlu 18° Adana Güneşli 22° Diyarbakır Güneşli 16° Gaziantep Güneşli 17° Ağrı Kısmen Güneşli 3° REKLAM

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI Öte yandan Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğuna da dikkat çekildi.