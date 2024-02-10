Mehmet Ayan yazdı: O istemediği sürece bizim evde futbol konuşulmaz!

Galatasaray’ın baskı gücünün en kuvvetli olduğu yer kuşkusuz MERKEZ… Çağdaş hoca bunu bilecek bir teknik adam. Buna rağmen iki kanatta iki bek ve iki ön oyuncusunu TERS AYAKLI tercih etti. Böylece Başakşehir’in tüm pas tercihleri içe, merkeze oldu.