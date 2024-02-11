Esenler'de binanın çatı katında çıkan yangın 2 binaya sıçradı
Esenler'de 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bitişiğindeki 2 binaya daha sıçrayan alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü
Yangın, saat 03.45 sıralarında Kemer Mahallesi 946. Çıkmazı Sokak´ta 2 katlı binanın çatısında çıktı.
TÜM ÇATIYI SARDI
Çatıda belirlenemeyen nedenle başlayan alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek tüm çatıyı sardı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2 BİNAYA DAHA SIÇRADI
İtfaiye ekipleri dar sokaklar ve hatalı parklardan dolayı sokağa girmekte güçlük çekerken, bu sırada çatıdan yükselen alevler bitişiğindeki 2 binaya daha sıçradı.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
HASAR OLUŞTU
Yangın sonucu çatı katı kullanılamaz hale gelirken, bitişiğindeki 2 binanın dış cephesi hasar gördü.
İNCELEME BAŞLATILDI
Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.