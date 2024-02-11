REKLAM advertisement1

Adli vakalarda olay yerinde elde edilen DNA verileri çok önemlidir. Özellikle cinayetlerde, olay yeri ve ceset üzerinde elde edilen kıl, tüy, tükürük, kan, sperm ve ter gibi DNA içeren veriler, gizemli olayların çözülmesine ve tüm sırların gün ışığına çıkmasına yardımcı oluyor.

DNA, adli vakada en önemli delillerden biridir. Birçok önemli cinayet, olay yerinde elde edilen bu tür veriler sayesinde çözülmüştür. Bu tür olaylarda önemli olan cinayet masası ve olay yeri inceleme ekiplerinin dikkatli çalışmasıdır. Ufak bir hata cinayet vakasını kusursuzlaştırabilir. Gözle görülmeyen bir DNA’yı bulmak ise olayı çözmek demektir. 2008 yılında İstanbul’da işlenen bir vahşet, yapılan titiz çalışmayla elde edilen DNA sayesinde çözüldü.

REKLAM İHBAR CİNAYET MASASINI HAREKETE GEÇİRDİ Tarih yaprakları 21 Aralık 2008’i gösteriyordu. Yeni yıla sayılı günler kalmıştı. O yıl o tarihine kadar İstanbul’da 340 cinayet işlenmişti. 2007’de 424 cinayet işlenmişti. Geçen yıla oranla rakamlar düşmüştü. Ancak vahşetin boyutu düşmemişti. Gelen bir ihbar yeni bir vahşetin yaşandığını gösterecekti. Haber merkezi, cinayet masasını anons ederek ekiplerin çok acil Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesi’nde 831 sokakta bulunan adrese gitmesini istedi. Cinayet Masasının deneyimli isimlerinden oluşan bir ekip hızla olay yerine gitti.

MANZARA DEHŞET VERİCİYDİ Olay yerine giden cinayet masası ekipleri, mahallelinin toplandığı kalabalıktan geçip, ilçe ekiplerinin bulunduğu alana geldi. İlçe ekipleri cinayet masası ekiplerine yukarı çıkmasını işaret etti. 5 katlı binanın 3’üncü katına çıkan uzmanlar dehşet verici bir manzarayla karşılaştı. Kapının eşiğinde kanlar içinde yatan bir anne ve içeride 4 ile 1 buçuk yaşlarında boğazları kesilmiş iki çocuğun cansız bedeni bulunuyordu. Korkunç bir cinayet işlenmişti. Ve cinayet sayısı o gün 343 rakamına ulaşmıştı.

OLAY YERİNİN PROFİLİ ÇIKARILDI Bu olayın o dönem çok önemli bir cinayet dosyası olduğunu anlatan cinayet uzmanı emekli polis memuru Mustafa Bayram, DNA önemine de değindi. Bayram şöyle konuştu: “Bir olayda elde edilen bir DNA’nın ne kadar önemli olduğunu bu olayda da gördük. Genç bir kadın iki çocuğuyla birlikte bıçaklanarak vahşice öldürülmüştü. Bizim arkadaşlarımız her zaman olduğu gibi hemen olay yerinde neler yaşanmış ona baktılar. Her olay yerinde yaptığımız gözlemler, bizim şüpheli ile ilgili bir ön görüşümüz oluşur.” REKLAM KATİL DOĞALGAZI AÇMIŞTI İşlenen bu dehşet, kamuoyunu sarstı. 24 yaşında bir anne iki küçük çocuğuyla bıçaklanarak vahşice öldürülmüştü. Olay yerinde dikkat çeken bir şey daha yaşanmıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, dairenin içinde gaz kokusuyla karşılaşmıştı. İçeri girilip bakıldığında doğalgaz açık bırakılmışı. Anne ve iki çocuğu öldüren katil zanlısı, çıkmadan doğalgazı açarak, evin hava uçmasını istemişti. Muhtemelen katil zanlısı geriye iz bırakmamak için bu planını yapmıştı. Ancak anne sürünerek kapıya gidip yardım çağırınca bu patlamayı önlemişti.

OLAY YERİ FOTOĞRAFI KATİL TANIDIK DİYORDU Arkadaşlarının olay yerinde çok iyi gözlemlerde bulunduğunu belirten Bayram “Tabi bu tür olaylarda yani evde işlenen cinayetlerde, önce katilin eve nasıl girmiş olabileceğine bakılır. Olay yerinde bakıldığında kapıda bir zorlamanın olmadığı görüldü. Evin içine bakan arkadaşlarımız, boş çay bardaklarını da görüyorlar. Daha sonra evde bir boğuşma yaşanmış. Elde edilen fotoğrafa ve arkadaşlarımıza göre katil tanıdıktı. Ya o eve girip çıkan biri ya da apartmandan biri olabilir. Tabi bunun yanı sıra, maktulün kocası ve kadının bağlantıları incelenir her zaman. Yasak bir ilişki söz konusu mu değil mi? Ama katil küçük çocukları öldürmüşse bu onun tanıdık olduğunu gösteriyordur. Çünkü çocukları öldüren katillerin profilleri hep şöyle olur; çocukları ya bağırdıkları için ya da kendisini tanıdığı için hep öldürmüştür.” REKLAM DİKKAT ÇEKEN KAPÜŞON İPİ Olay bölgesinde herhangi bir görgü tanığı bulunmamıştı. Apartmanda oturan kaç kişi varsa, hepsi Gayrettepe’ye sorgulanmak üzere götürüldü. Öldürülen kadının kocası da götürüldü. İfadeler sorgular yapılırken, bir yandan da olay yerinde elde edilen tüm bulgular Adli Tıp Kurumu’na gönderilmişti. Bu bulgular nelerdi? Olay yerinde bulunan boş çay bardağı üzerinde bir tükürük DNA izi olabilirdi. Ayrıca olay yerinde bir ip bulundu. Bu ip bir kapüşon ipine benziyordu. Katil zanlısı bu iple anneyi önce bağlamış sonra bıçaklamıştı. Anne bu ipten kurtulup sürünerek dışarı çıkmıştı. Annenin kanlı kıyafetleri de gönderilmişti. Bıçak kullanan katil zanlısı kendi parmağını da kesmiş olabilirdi. Ve gönderilen verilerde katile ait bir DNA’da bulma söz konusuydu. KAN ÖRNEKLERİ ALINDI Bu tür olaylarda apartmanda ve maktulün yakınlarından da kan örneklerinin alındığını belirten cinayet uzmanı Bayram “Çünkü gönderilen verilerde o evde başkasına ait bir DNA bulunursa, bu apartmandakilerin ve maktulün yakınlarından alınan kan örneği ile karşılaştırılır. Bu olayda da bulunan kan damlalarında, öldürülen kadın ve çocukların dışında kan damlası bulunmuştu. Bu kesinlikle katilin kan örneğiydi. Tespit edilmesi gereken bu kan kime aitti?” dedi.

Emekli cinayet uzmanı Mustafa Bayram BABANIN DNA’SI UYUŞMADI Anne İlknur İ. ve iki çocuğunu kim öldürmüştü? Bu vahşet neden işlenmişti? Bu soruların cevabı aranıyordu. Akrabaların ve tanıdıkların ifadeleri alınıyordu. Bazı aile yakınları, üst katta oturan kayınvalideyi suçluyordu. Öldürülen kadının kocası şüpheli olarak sorgulanıyordu. Kan örneği alındı ve olay yerinde elde edilen DNA ile karşılaştırıldı. Yapılan incelemede babanın DNA’sı katilin DNA’sıyla uyuşmadı. 9 saat sorguda kalan baba serbest bırakıldı. REKLAM KOMŞUNUN SOY BAĞI 40 kişinin ifadesi alındı. Şüphe duyulan kişilerin kan örnekleri alınıp Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Genç kadının kıyafetinde bulunan kan örneği ile elde edilen bir tükürük örneği bir erkek bireye aitti. Yani katil zanlısı bir erkekti. Elde edilen tükürük ve kan aynı kişiye aitti. Adli Tıp Kurumu’nda gelen sonuçlar cinayetin izini ortaya çıkartacaktı. Gelen sonuçlardan biri apartmanda oturan komşunun kan örneğiyle uyuştu. Yalnız bu sonuç komşunun katil olduğunu değil katilin bu kişinin soy bağından biri olduğunu söylüyordu. AKRABALARI TEK TEK SORULDU Olay yerinde elde edilen bir DNA’nın ne kadar önemli olduğunu anlatan cinayet uzmanı Mustafa Bayram, şöyle devam etti: "DNA katilin akrabasının kan örneğiyle uyuşmuştu. Yani bu sonuç bize şöyle söylüyordu, katil bu kişi değil ama bu kişinin erkek soyundan biridir diyordu. Bizim arkadaşlar da, hemen bu kişiyi alıp akrabalarının kimler olduğunu soruyor. Aynı zamanda araştırıp, yeğenlerine kadar bilgileri ortaya çıkartıyorlar." KAPÜŞON İPİ EKSİK Katilin DNA’sının soy bağının çıktığı komşu, polise kendisine kardeşinin oğlunun arada gelip gittiğini söyledi. Hemen o kişinin kim olduğuna bakıldı. Bu kişi 23 yaşındaki Okan Ç.’ydi. Okan Ç., hemen cinayet ekibi tarafından gözaltına alındı. Evinde yapılan aramalarda da polisin dikkatini çeken kapüşonlu bir kıyafet bulundu. Kapüşonun bir ipi eksikti. Ve olay yerinde bulunan kapüşon ipinin rengi, şüphelinin kapüşonlu kıyafetiyle uyumluydu. Taşlar yerine oturuyordu. Geriye DNA ve itirafı kalmıştı. REKLAM DNA UYUŞTU KATİL O ÇIKTI Cinayet uzmanı emekli polis memuru Mustafa Bayram, detayları şöyle anlattı: “Bu kişinin kan örneği olay yerinde alınan DNA ile uyuştu. Katil zanlısı bu kişi çıktı. Burada doğru kişiyi bulmak önemli. Katili bulamazsak bile onun soy bağından birini bulduğumuzda o zaman katili tespit etmek ona ulaşmak daha da basitleşiyor. Bu olay da o olaylardan biri oldu. Önce katilin amcasının kan örneğinde, katilin soy bağından biri olduğunu öğrendik. Sonra onun yeğenine ulaşıldı.” TÜKÜRÜK İZİ VE KAN UYUŞTU Genç annenin iki çocuğuyla öldürülmesi Türkiye gündemine oturmuştu. Günlerce konuşulan bu cinayet vakası cinayet masası ve olay yeri inceleme ekiplerinin dikkatli çalışmasından dolayı çözülmüştü. Katilin DNA’sı, çay bardağında bulunan tükürük izi ile maktulün kıyafetinde çıkan kan damlasıyla uyuşmuştu. İL EMNİYET MÜDÜRÜ AÇIKLAMA YAPTI Olay o kadar önemli olduğu için dönemin İstanbul İl Emniyet Müdürü Celallettin Cerrah Asayiş Şube Müdürlüğü’ne gelerek cinayeti çözenleri tebrik etmişti. Çıkışta ise şöyle bir açıklama yaptı: "İlknur ve çocukları için çok üzüntülüyüz. Bizim görevimiz bunları yakalayıp adalete teslim etmek. İstanbul polisi gece gündüz faile ulaşmak için çalıştı. Elimizde çok şüpheli vardı ama bugün fail yakalandı. Allah bu tipteki hasta ruhlu kişileri toplumumuzdan uzak tutsun diyorum. Bizim görevimiz zanlıları yakalayıp adalete teslim etmek. Katil, ailenin alt komşusunun kardeşi. Olayın nedenleri araştırılıyor. Delilleri önüne koyduğumuzda kendisi de cinayeti işlediğini itiraf etti" dedi. OLAYIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI Cinayet masasında yapılan sorguda katil zanlısının cinayeti neden ve nasıl işlediği de ortaya çıktı. Ortaya çıkan detaylara göre katil zanlısı eve para veya ziynet eşyası almak amacıyla hazırlıklı gitti. Misafir gibi gittiği evin içinde kanepede oturdu. Ve genç kadınla bir süre sohbet etti. Genç kadın çay koydu. Çay içtikten sonra katil zanlısı, bıçağı çekerek, kadının boğazına dayadı. Para ile ziynet eşyası istedi. Ellerini iple bağladıktan sonra genç kadını bıçakladı. Çocuklar da kendisini tanıyor diye bu vahşeti gerçekleştirdi. BABANIN KIYAFETİNİ GİYDİ Katilin genç kadını bıçaklarken, kendi parmağını da kestiği ortaya çıktı. Öldürdüğü kadının kocasının kıyafetlerini giyen katil zanlısı, kanlı kıyafetlerini de poşete koydu. Geriye iz bırakmamak için doğalgazı açık bırakıp, evin havaya uçmasını hesapladı. Yaşanacak bu patlama, katile ait izleri de ortadan kaldıracaktı. Ancak yaptığı tüm bu planlar istediği gibi olmadı. Tutuklanan katil zanlısı 3 ayrı müebbet cezası aldı.