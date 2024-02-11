Türkiye'ye F-16 satışında Kongre eşiği aşıldı

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ABD yönetiminin 26 Ocak'ta Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin Kongreye gönderdiği resmi bildirimin ardından yasal olarak belirlenen 15 günlük inceleme süreci, satışı durduracak engelleme olmadan tamamlandı.

ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin önemli aşama dün itibarıyla tamamlandı ve Kongre'deki inceleme ve itiraz süreci aşıldı.

"İLERİYE DOĞRU ATILMIŞ ÖNEMLİ BİR ADIM" ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu kararın ileriye doğru atılmış önemli bir adım olduğunu vurguladı. #BüyükelçiFlake: “Kongre’nin bu hafta, Türkiye’nin 40 yeni ve 79 modernize edilmiş F-16 uçağı satın almasını onaylama kararı ileriye doğru atılmış önemli bir adımdır. Türkiye’nin F-16 filosu, NATO’nun gücü açısından hayati önem taşımakta, Müttefikler’in gelecekte birlikte… pic.twitter.com/4r8kPssQ5j — U.S. Embassy Türkiye (@USEmbassyTurkey) February 11, 2024 Flake açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Kongre'nin bu hafta, Türkiye'nin 40 yeni ve 79 modernize edilmiş F-16 uçağı satın almasını onaylama kararı ileriye doğru atılmış önemli bir adımdır. Türkiye'nin F-16 filosu, NATO'nun gücü açısından hayati önem taşımakta, Müttefikler'in gelecekte birlikte çalışabilirliğini teminat altına almaktadır." Geçtiğimiz günlerde MSB kaynakları, ABD Kongresi'ne sunulan ve Türkiye'ye F-16 satışını engellemeyi amaçladığı iddia edilen öneriyle ilgili, "Kongre'deki sessizlik süreci devam etmektedir. Bu süreçte herhangi bir olumsuzluk beklenmemektedir." ifadeleri kullanılmıştı.

15 GÜNLÜK SÜRE DOLDU ABD Dışişleri Bakanlığının 26 Ocak'ta Kongreye gönderdiği resmi bildirimin ardından başlayan 15 günlük inceleme ve itiraz sürecinde sadece Kentucky Senatörü Rand Paul'ün Senatoya sunduğu itiraz gündeme geldi. REKLAM Paul'ün sunduğu tasarı Senato Dış İlişkiler Komitesine havale edilirken, burada tasarıya ilişkin herhangi bir işlem yapılmadı.

F-16 SATIŞINA ENGEL KALMADI Böylece ABD yönetiminin resmi bildiriminin ardından Kongredeki 15 günlük süre dün gece ABD saatiyle sona erdi ve ABD Silah İhracat Kontrol Yasası (AECA) uyarınca satışa ilişkin sürecin ilgili kurumlar arasında başlamasının önünde engel kalmadı. Söz konusu süre, AECA yasasına göre, NATO üyesi ülkeler için 15 gün, NATO üyesi olmayan ülkeler içinse 30 gün olarak belirtiliyor. Yabancı ülkelere silah satışı konusunda Senato Dış İlişkiler Komitesi ile Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinin değerlendirme ve varsa itiraz hakkı bulunuyor. Hem Senato hem de Temsilciler Meclisinin dış ilişkiler komiteleri, 26 Ocak'ta bildirimin yapıldığı gün yaptıkları açıklamalarla Türkiye'ye F-16 satışına onay verdiklerini duyurmuştu. Türkiye, ABD'den 40 adet yeni F-16 Blok 70 savaş uçağı ve envanterindeki 79 uçak için ise modernizasyon kiti talep etmişti. Geçen yıl bazı Kongre üyelerinin F-16'ların satılmasını şarta bağlayan ek maddeleri ABD Savunma Bakanlığı Bütçe tasarısından çıkarılmıştı.

23 MİLYAR DOLARLIK EKİPMANLARIN SATIŞI ONAYLANMIŞTI 26 Ocak günü ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'ne yaklaşık 23 milyar dolar değerinde F-16 alımı ve modernizasyonu ve ilgili ekipmanların satışını onaylayan kararını verdi." ifadelerine yer verilmiş ve Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansının ilgili sertifikasyonun Kongre'ye ilettiği kaydedilmişti. Türkiye'ye F-16 satışının NATO'nun güvenlik ve istikrarı açısından önemli olduğu vurgulanan açıklamada, Ankara'ya 40 yeni F-16 savaş uçağı ile 79 F-16 modernizasyon kitinin yanı sıra ilgili ekipmanların temin edileceği belirtilmişti. Silah satışının gerçekleşebilmesi için ABD yönetiminin sunduğu satış tebligatına Kongre'den itiraz gelmemesi gerekiyordu. 15 günlük sürede herhangi bir Kongre'den itiraz gelmedi, böylece Türkiye'nin F-16 satışında Kongre eşiği aşılmış oldu. *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.