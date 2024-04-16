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        Haberler Ekonomi Otomobil Alfa Romeo kriz yaratan modelinin adını değiştirdi - Otomobil Haberleri

        İtalya'da kriz yaratan modelin adı değişti

        Alfa Romeo'nun yeni modelinin yarattığı krizde yeni bir gelişme yaşandı. İtalyan markadan yapılan açıklamada, Milano isimli otomobilin isminin Junior olarak değiştirildiği duyuruldu. Markanın yeni otomobili Milano'nun İtalya yerine Polonya'da üretilmesi İtalyan hükümeti tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Ülkede 2023 yılında çıkarılan ve İtalyan adı taşıyan ürünlerin 'İtalyan' olmasını öngören yasa kapsamında, başka ülkelerde üretilen bir ürünün İtalya'dan geliyormuş gibi sunulması yasa dışı olarak kabul ediliyor

        Giriş: 16.04.2024 - 11:19 Güncelleme: 16.04.2024 - 11:43
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        İtalya'da kriz yaratan modelin adı değişti
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        İtalya'da yaşanan Alfa Romeo krizinde yeni bir gelişme yaşandı.

        Yeni modelinin adını Milano olarak duyuran, fakat otomobilin yurtdışında üretilmesinden dolayı hükümetin tepkisini çeken marka, geri adım atarak yeni modelinin ismini değiştirdiğini duyurdu.

        Alfa Romeo'nun çatı şirketi Stellantis cephesinden yapılan açıklamada, b-segment SUV modelin isminin Milano yerine Junior olarak değiştirildiği kaydedildi.

        İtalya'da 'Milano' tartışması
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        Açıklamada, "Alfa Romeo'nun geleceği için en önemli haftalardan birinde, bir İtalyan hükümet yetkilisi, Markanın yakın zamanda tanıtılan yeni kompakt spor otomobili için seçtiği 'Milano' isminin kullanımının kanunen yasak olduğunu açıkladı. İsmin tüm yasal gereklilikleri karşıladığına ve yeni bir otomobilin adından çok daha önemli konuların olduğuna inanmasına rağmen, karşılıklı teşvik ruhuyla Milano'dan 'Alfa Romeo Junior'a değiştirmeye karar verdik" denildi.

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        'HALKA SORULARAK SEÇİLDİ'

        Milano adının halka sorularak seçildiği de vurgulanarak, "Milano adı, 1910 yılında tarihimizin başladığı şehre saygı duruşunda bulunmak amacıyla seçilmişti. Bu, Alfa Romeo'nun bir otomobilin adını seçerken halkın fikrini sorduğu ilk sefer değildi. Daha önce 1966 yılında halkın seçtiği ismin Duetto olduğu Spider 1600 ile yapılmıştı" bilgileri paylaşıldı.

        Otomobilin isminin değişmesinin çok büyük bir sorun olmadığı belirtilirken, Junior isminin de yine halka sorularak seçildiği açıklandı.

        İsim değişikliği ile ilgili konuşan Alfa Romeo CEO'su Jean-Philippe Imparato, "Bunu yapmamız gerekmediğini bilmemize rağmen adı değiştirmeye karar verdik çünkü ürünlerimizin her zaman yarattığı olumlu duyguyu korumak ve her türlü tartışmadan kaçınmak istiyoruz" dedi.

        'YASAL DEĞİL'

        FCA ve PSA'nın birleşerek Stellantis'i kurmasının ardından, kurulan bu yeni yapı bünyesine geçen Alfa Romeo, ilk tanıtıldığında adı Milano olan ama artık Junior olarak adlandırılan yeni otomobilinde Stellantis'in ortak altyapı ve teknolojilerinden faydalanıyor.

        Bu sinerji kapsamında, otomobilin üretim adresi de bir Alfa Romeo'dan beklendiği üzere İtalya yerine Polonya olarak belirlendi.

        İşte bu durum, İtalyan hükümetinin tepkisini çekti.

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        İtalya Ekonomik Gelişme Bakanı Adolfo Urso, Alfa Romeo'nun yeni otomobilinin ülke dışında üretilmesinin 'yasal' olmadığına yönelik sert bir açıklamada bulundu.

        Ülkede 2023 yılında çıkarılan ve İtalyan adı taşıyan ürünlerin 'İtalyan' olmasını öngören yasayı hatırlatan Urso, "Bu yasa, tüketicileri yanıltacak göstergeler veremeyeceğinizi öngörüyor. Dolayısıyla, 'Milano' adlı bir otomobilin İtalya'da üretilmesi gerekiyor. Aksi takdirde, İtalyan yasalarına göre izin verilmeyen yanıltıcı bir algı yaratılmış olacak" dedi.

        Urso'nun bahsini ettiği yasada, başka ülkelerde üretilen bir ürünün İtalya'dan geliyormuş gibi sunulması yasa dışı olarak kabul ediliyor.

        POLONYA'YA TAŞINDI 10 BİN EURO UCUZLADI

        Stellantis CEO'su Carlos Tavares ise, Alfa Romeo'nun yeni modelinin, İtalya yerine Polonya'da üretmenin, otomobilin başlangıç fiyatını 10 bin euro kadar aşağı çekeceğini söylemişti.

        Fiat 500, 500X ve Lancia Ypsilon gibi modellere ev sahipliği yapan Polonya'daki Tychy fabrikasında, Alfa Romeo Junior ile aynı teknolojiyi paylaşan Stellantis'in bir diğer markası Jeep'in Avenger modeli de üretiliyor.

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