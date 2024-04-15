İtalyan otomotiv üreticisi Alfa Romeo'nun uzun zamandır beklenen yeni modeli önceki günlerde tanıtıldı.

Adını, markanın kurulduğu Kuzey İtalya'daki Milano kentinden alan kompakt boyutlardaki otomobilin, markanın en çok satılan modellerinden biri olması bekleniyor.

Milano, Alfa Romeo cephesinde heyecan yaratsa da, İtalya'da tartışmaları da beraberinde getirdi.

Öyle ki, FCA ve PSA'nın birleşerek Stellantis'i kurmasının ardından, kurulan bu yeni yapı bünyesine geçen Alfa Romeo, yeni otomobilinde de Stellantis'in ortak altyapı ve teknolojilerinden faydalanıyor.

Bu kapsamda Milano'nun üretim adresi de bir Alfa Romeo'dan beklendiği üzere İtalya yerine Polonya olarak belirlendi.

İşte bu durum, İtalyan hükümetinin tepkisini çekti.

İtalya Ekonomik Gelişme Bakanı Adolfo Urso, ülkenin sanayi başkenti Torino'da yaptığı açıklamada, Alfa Romeo Milano'nun ülke dışında üretilmesinin 'yasal' olmadığına yönelik sert bir açıklamada bulundu.

Urso, "Milano isimli bir otomobil Polonya'da üretilemez. Bu İtalya yasalarına aykırı bir durum" dedi.

Ülkede 2023 yılında çıkarılan ve İtalyan adı taşıyan ürünlerin İtalyan olmasını öngören yasayı hatırlatan Urso, "Bu yasa, tüketicileri yanıltacak göstergeler veremeyeceğinizi öngörüyor. Dolayısıyla, Milano adlı bir otomobilin İtalya'da üretilmesi gerekiyor. Aksi takdirde, İtalyan yasalarına göre izin verilmeyen yanıltıcı bir algı yaratılmış olacak" dedi.

Urso'nun bahsini ettiği yasa ile, başka ülkelerde üretilen bir ürünün İtalya'dan geliyormuş gibi sunulması ülkede artık yasa dışı olarak kabul ediyor.

POLONYA'YA TAŞINDI FİYATI UCUZLADI

Stellantis cephesinden henüz İtalya Sanayi Bakanı Adolfo Urso'nun açıklamalarına bir yanıt gelmedi.

Fakat, Stellantis CEO'su Carlos Tavares, daha önce Automotive News'a yaptığı bir açıklamada, Milano'yu, İtalya yerine Polonya'da üretmenin, otomobilin başlangıç fiyatını 10 bin euro kadar aşağı çekeceğini söylemişti.

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Fiat 500, 500X ve Lancia Ypsilon gibi modellere ev sahipliği yapan Polonya'daki Tychy fabrikasında, Alfa Romeo Milano ile aynı teknolojiyi paylaşan Stellantis'in bir diğer markası Jeep'in Avenger modeli de üretiliyor.

'İTALYA'YA ÇİNLİLER GELİRSE FABRİKA KAPATABİLİRİZ'

Öte yandan, İtalyan hükümeti, ülkede yatırım yapması için Tesla ile görüşmeler yapıldığını ve Chery de dahil olmak üzere Çinli otomobil üreticilerinden en az birini İtalya'da üretim yapmaya ikna etmek için çalışıldığını duyurmuştu.

Bunun üzerine açıklamalarda bulunan Fiat, Alfa Romeo, Maserati ve Lancia'nın da sahibi konumundaki Stellantis'in CEO'su Carlos Tavares de, İtalya'ya Çin'den gelecek olası bir otomotiv yatırımının kendilerini bazı 'zor' kararlar almaya zorlayabileceğini bildirmişti.

Tavares, bu kararlar kapsamında, tesis kapatmalar da dahil olmak üzere yeni bir pencere açabileceği uyarısında bulunarak, "Eğer birileri bizi Çinli firmalar ile doğrudan rekabet içine çekmek istiyorlarsa, alınacak 'istenmeyen' kararlardan da sorumlu olacaklardır. Böyle bir durumda şu anda sahip olduğumuz kadar çok fabrikaya ihtiyacımız olmayabilir. Savaşmaya hazırız, ama unutulmamalı ki her savaşta kayıplar olur" dedi.

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HİBRİT VE ELEKTRİK SEÇENEĞİ İLE GELECEK

156 veya 240 beygir olmak üzere iki farklı güce sahip versiyonu bulunan elektrikli Milano'da, 54 kWs batarya görev yapıyor. WLTP ölçümlerine göre ortalama 410 kilometre ve şehir içerisinde 590 kilometre menzil sunan bu versiyonun bataryası yüzde 10 kapasiteden yüzde 80'e 30 dakikadan daha kısa sürede şarj edilebiliyor.