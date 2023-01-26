Dünya çapında pandemi süreci ile birlikte tavan yapan teknoloji alışverişi gerilemesini sürdürüyor. Önce çip krizi, ardından çalışanların ofislere dönüşleri, dünya çapındaki büyük resesyon derken tüketicilerin teknolojik ürünlere yönelimini 2022 yılında büyük ölçüde geriletti. Bilgisayar, oyun konsolu gibi teknolojik ürünlerin pandemi dönemine göre daha düşük adetlerde satışının gerçekleştiğini vurgulamıştık. Şimdi de akıllı telefon satışlarının satışlarının 2022’de büyük ölçüde düştüğü açıklandı.

BİR ÇEYREKTEKİ EN BÜYÜK DÜŞÜŞ

International Data Corporation (IDC) Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker'ın ön verilerine göre, dünya çapındaki akıllı telefon sevkiyatları 2022'nin dördüncü çeyreğinde, yıllık bazda %18,3 azalarak 300,3 milyon adede geriledi. Düşüş, tek bir çeyrekte şimdiye kadarki en büyük düşüşe işaret ediyor ve yıl genelinde yüzde 11,3'lük bir düşüşün yaşanmasında büyük payı oldu.

2023 BEKLENTİLERİ DE DÜŞTÜ

2022, önemli ölçüde azalan tüketici talebi, enflasyon ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle 2013'ten bu yana en düşük yıllık sevkiyat toplamını temsil eden 1,21 milyar adetlik sevkiyatla sona erdi. Yıla bu sert kapanış, 2023 için beklenen %2,8'lik toparlanmayı ciddi bir tehlikeye sokmakla beraber tahminlere göre geleceğe dönük büyük bir aşağı yönlü risk oluşturuyor.

YILIN SON ÇEYREĞİ SÜRPRİZ OLDU

Rakamlarla ilgili açıklamada bulunan IDC'nin Dünya Çapında İzleyici ekibinin Araştırma Direktörü Nabila Popal, “Yılın son çeyreği her zaman bir önceki çeyreğe göre daha iyi olurdu. Zayıflayan talep ve yüksek envanter, satıcıların sevkiyatlarda büyük ölçüde kısılmasına neden oldu. Çeyrek boyunca yapılan yoğun satışlar ve promosyonlar, sevkiyat büyümesini sağlamak yerine mevcut envanterin tükenmesine yardımcı oldu. Satıcılar, karlılığa odaklanmalarını yeniden düzenlerken, gönderilerinde ve planlamalarında giderek daha temkinli davranıyorlar" şeklinde konuştu.