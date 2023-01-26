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Akıllı telefon sevkiyatlarında 2022’de yüzde 11,3’lük bir gerileme yaşandı

Pandeminin ardından teknolojik ürün satışlarında gerileme sürüyor. Ancak akıllı telefon satışlarındaki düşüş beklentilerin de çok üzerinde oldu. IDC Tracker'a göre, akıllı telefon sevkiyatları son çeyrekte yüzde 18,3 düşüş ve 2022 toplamında yüzde 11,3'lük bir düşüşle şimdiye kadarki en büyük düşüşü yaşıyor

Giriş: 26.01.2023 - 10:47 | Güncelleme: ABONE OL
Tarihi düşüş! Son dakika: Akıllı telefon sevkiyatlarında 2022’de yüzde 11,3’lük bir gerileme yaşandı - Güncel haberler

Dünya çapında pandemi süreci ile birlikte tavan yapan teknoloji alışverişi gerilemesini sürdürüyor. Önce çip krizi, ardından çalışanların ofislere dönüşleri, dünya çapındaki büyük resesyon derken tüketicilerin teknolojik ürünlere yönelimini 2022 yılında büyük ölçüde geriletti. Bilgisayar, oyun konsolu gibi teknolojik ürünlerin pandemi dönemine göre daha düşük adetlerde satışının gerçekleştiğini vurgulamıştık. Şimdi de akıllı telefon satışlarının satışlarının 2022’de büyük ölçüde düştüğü açıklandı.

BİR ÇEYREKTEKİ EN BÜYÜK DÜŞÜŞ

International Data Corporation (IDC) Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker'ın ön verilerine göre, dünya çapındaki akıllı telefon sevkiyatları 2022'nin dördüncü çeyreğinde, yıllık bazda %18,3 azalarak 300,3 milyon adede geriledi. Düşüş, tek bir çeyrekte şimdiye kadarki en büyük düşüşe işaret ediyor ve yıl genelinde yüzde 11,3'lük bir düşüşün yaşanmasında büyük payı oldu.

2023 BEKLENTİLERİ DE DÜŞTÜ

2022, önemli ölçüde azalan tüketici talebi, enflasyon ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle 2013'ten bu yana en düşük yıllık sevkiyat toplamını temsil eden 1,21 milyar adetlik sevkiyatla sona erdi. Yıla bu sert kapanış, 2023 için beklenen %2,8'lik toparlanmayı ciddi bir tehlikeye sokmakla beraber tahminlere göre geleceğe dönük büyük bir aşağı yönlü risk oluşturuyor.

YILIN SON ÇEYREĞİ SÜRPRİZ OLDU

Rakamlarla ilgili açıklamada bulunan IDC'nin Dünya Çapında İzleyici ekibinin Araştırma Direktörü Nabila Popal, “Yılın son çeyreği her zaman bir önceki çeyreğe göre daha iyi olurdu. Zayıflayan talep ve yüksek envanter, satıcıların sevkiyatlarda büyük ölçüde kısılmasına neden oldu. Çeyrek boyunca yapılan yoğun satışlar ve promosyonlar, sevkiyat büyümesini sağlamak yerine mevcut envanterin tükenmesine yardımcı oldu. Satıcılar, karlılığa odaklanmalarını yeniden düzenlerken, gönderilerinde ve planlamalarında giderek daha temkinli davranıyorlar" şeklinde konuştu.

"APPLE BİLE TEDARİK SORUNU YAŞADI"

Şimdiye kadar görünüşte en az etki altında kalanın Apple olduğunu vurgulayan Popal, "Apple bile, Çin'deki kilit fabrikalarında öngörülemeyen kapanmalarla birlikte tedarik zincirinde bir gerileme yaşadı. Bu çeyreğin bize söylediği şey, yükselen enflasyonun ve artan makro endişelerin tüketici harcamalarını beklenenden daha fazla engellemeye devam ettiği ve olası herhangi bir toparlanmayı 2023'ün sonuna kadar ittiğidir" açıklamasını yaptı.

5G’NİN YAYGINLAŞMAMASI DA ETKİLİ

Çin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademisi tarafından yayınlanan raporda, ekim ayında Çin'deki akıllı telefon sevkiyatlarının yıllık %27,2 düşüşle 23,78 milyon telefona düştüğü belirtilmişti. Bu düşüşün en büyük kaynaklarından bir tanesi olarak ise tedarik sorununa ek olarak dünya çapında 5G’nin yeterince yaygınlaşmaması olarak gösterilmişti.

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