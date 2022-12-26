Çin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademisi tarafından yayınlanan bir raporda, ekim ayında Çin'deki akıllı telefon sevkiyatlarının yıllık %27,2 düşüşle 23,78 milyon telefona düştüğü belirtildi.

Ocak-Ekim ayları arasında akıllı telefon sevkiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 düşüşle 215 milyon adede geriledi.

5G YETERİNCE YAYGINLAŞMADI, GELİRLER DÜŞTÜ

Çinli cep telefonu üreticileri, 5G'nin beklendiği kadar hızlı dünya çapında yayılım göstermemesi sebebiyle küresel talebin düştüğünü ve bu nedenle gelirlerin büyük ölçüde düştüğünü vurguluyorlar. Birçok tüketici, yeni nesil teknolojinin tamamen genişlemesini beklerken 4G cihazlarıyla global piyasalarda satış gerçekleştirmeye devam ediyorlar.

Düşen gelirler firmaları da etkiliyor gibi gözüküyor. Geçtiğimiz dönemde ülkenin en büyük akıllı telefon üreticisi haline gelen Xiaomi'nin dahi personel gücünün % 10'unu azalttığını bildirilmişti. Ancak daha sonra şirket tarafından bunun nedeni kuruluşta normal bir süreç olarak gösterildi.

Mobil cihaz satışları üçüncü çeyrekte yüzde 11 azalırken, bu durum şirketin en önemli gelir kaynağı olan akıllı elektronik ve internet hizmetlerinde kayba yol açmıştı. Xiaomi'nin gelirleri 3. çeyrekte yüzde 10 azalmış, şirket 1,5 milyar yuan (30 Eylül'deki kur karşılığıyla yaklaşık 209 milyon dolar) net zarar bildirmişti.