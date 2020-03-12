Akbank ile Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası (BANKSİS) arasındaki Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı.

Bankadan dün KAP'a yapılan açıklamada 2018-2020 yıllarını kapsayan Toplu İş Sözleşmesi'nin imzalandığı belirtildi.