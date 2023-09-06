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Maliyetlerdeki artışlar, asgari ücrete yapılan zamlar, enflasyondaki artışların ardından İstanbul’daki aidatların yüzde 40 ile yüzde 170 arasında arttığını açıklayan EVA Gayrimenkul Değerleme'nin Değerleme Koordinatörü Serkan Bal, aylık aidat tutarının en yüksek 2.900 TL ile Beşiktaş’ta, en düşük rakamlı ilçelerin ise Silivri, Fatih ve Çatalca olduğunu belirtti. İstanbul’da 100 m² alana sahip daire başına ortalama aidat tutarı ise minimum 575 TL’ye ulaştı.

EVA Gayrimenkul Değerleme Değerleme Koordinatörü Serkan Bal, 2022 yılı başında İstanbul genelinde aidat artışlarının ortalamasının yaklaşık yüzde 40 oranlarında olduğunu belirterek, “Apartman ve site yönetimleri 2022 yılı içerisindeki hızlı gerçekleşecek olan maliyet ve enflasyon artışlarına hazırlıklı değildi. Ocak ayında uygulanan artışlar daha çok asgari ücret zammına ve enflasyon oranına odaklı gerçekleşmişti. 2022-2023 yıllarındaki değişimleri inceldiğimizde 1 yıl içerisinde gerçekleşen artış oranları yüzde 40 ile yüzde 154 arasında değişiklik göstermekteydi. Maliyetlerdeki artışlar, asgari ücrete yapılan zamlar, enflasyondaki artışların kendini gösterdiği 2022 yılı Ocak ayını başlangıç noktası kabul ettiğimizde bu zamana kadar gerçekleşen artış oranları yüzde 40 ile yüzde 170 arasında değişiklik gösteriyor.” dedi.

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2023 Yılı aidatlarındaki oranlar konut/proje özelliklerine göre şu şekilde dikkate çekiyor;

Nitelik 2022-2023 Artış oranı 2022 Ağustos - 2023 Ağustos Artış oranı *Markalı konut projeleri 77yüzde 57yüzde **Standart özelliklere sahip projeler 60yüzde 50yüzde ***Az konut yapılar - Tekil binalar 45yüzde 40yüzde ****Tekil binalar 35yüzde 35yüzde

*Markalı konut projeleri : Tam donanımlı ve tüm özelliklere sahip siteler

**Standart özelliklere sahip projeler: Geniş peyzaj alanı, havuz alanları, açık kapalı otoparkı bulunan siteler

***Az konut yapılar- Tekil binalar : Açık-kapalı otoparkı ve peyzaj alanı bulunan binaların

****Tekil binalar :Apartman görevlisi bulunan, güvenlik vb. çalışan personeli bulunmayan

DAİRE BAŞINA ORTALAMA AİDAT TUTARI MİNİMUM 575 TL

İstanbul’da en düşük ve en yüksek aidatlar hangi ilçeleri açıklayan Bal, “100 metrekarelik daire başına ödenen ortalama aylık aidat tutarında en yüksek rakam 2.900 TL ile Beşiktaş’ta görülürken, onu 2.450 TL ile Şişli, 1.950 TL ile Sarıyer ve Ataşehir, 1.850 TL ile Kadıköy takip ediyor. Söz konusu rakamın en düşük olduğu ilçeler ise Silivri, Fatih ve Çatalca. Yapılan araştırmalara göre İstanbul’da 100 m² alana sahip daire başına ortalama aidat tutarı minimum 575 TL’ye ulaştı. 2022 yılından bu zamana en yüksek artış oranı sırası ile Üsküdar, Ataşehir, Beykoz, Bahçelievler ve Kadıköy ilçeleri oldu. Bunun nedeni ise Üsküdar, Beykoz, ilçelerinde müstakil villa kullanımına uygun çok sayıda site bulunması, Kadıköy, Bahçelievler ve Ataşehir ilçelerinde de donanımlı sitelerin fazla olmasından kaynaklı. Bu sitelerdeki ortak alan maliyetlerinin hızlı artış göstermesi oranlara da yansıdı.” şeklinde konuştu.

Apartman yönetimlerine önerilerde de bulunan Bal, şöyle devam etti:

“Yönetimlerin alabildiği en verimli önlemlerden biri ortak alan giderlerini minimuma düşürmeye çalışması. Yüksek enerji tüketen aydınlatmalar, dışarıdan alınan ortak alan hizmetlerinin sayılarının azaltılması, peyzaj giderlerinin düşürülmesi gibi önlemler öncelikli olarak ortaya çıkıyor. Özellikle 2022 yılı içerisindeki maliyetlerde yaşanan hızlı dalgalanmalar apartman ve site yönetimlerine maddi açıdan zor zamanlar yaşatmıştır. Yaşanan bu sürecin yönetimler için örnek teşkil edeceğini tahmin ediyorduk. Burada da olası gelir/gider dengesizliğinin önüne geçebilmek ve sağlam adım atabilmek adına 2023 yılı zam fiyatlarını apartman/site sakinleri ile paylaşırken 6 aylık dilim için belirlendiğinin özellikle altını çizdiklerini görüyoruz. Site ve apartman sakinlerinin yönetim toplantılarına, genel kurullara kesinlikle katılmalarını tavsiye ediyoruz. Özellikle toplantıların ilkinde yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeni ile ertelendiğini ve ikinci toplantılara da katılım yüzdelerinin çok düşük olduğunu görüyoruz. Bu toplantılara katılım sağlanarak gider kalemlerinin detaylı bir şekilde incelemeleri ve sorgulamaları doğrultusunda da yapılan artışların makul seviyelerde olup olmadığını anlayabileceklerdir.”

2023 YILI İSTANBUL İLÇELERİ AİDAT FİYAT ORTALAMALARI İl İlçe 2023 Ağustos Ortalama m2 Aidat Fiyatı* Alan m² AĞUSTOS 2023 Ortalama aidat Fiyatları İstanbul Beşiktaş 29 100 2,900 İstanbul Şişli 24.5 100 2,450 İstanbul Ataşehir 19.5 100 1,950 İstanbul Sarıyer 19.5 100 1,950 İstanbul Kadıköy 18.5 100 1,850 İstanbul Üsküdar 18 100 1,800 İstanbul Beykoz 16.5 100 1,650 İstanbul Beyoğlu 15.25 100 1,525 İstanbul Bakırköy 14.5 100 1,450 İstanbul Bahçelievler 13.25 100 1,325 İstanbul Eyüpsultan 13.25 100 1,325 İstanbul Kağıthane 11.25 100 1,125 İstanbul Başakşehir 11 100 1,100 İstanbul Zeytinburnu 11 100 1,100 İstanbul Esenyurt 9.5 100 950 İstanbul Küçükçekmece 9.5 100 950 İstanbul Sancaktepe 9.25 100 925 İstanbul Güngören 9.25 100 925 İstanbul Tuzla 9 100 900 İstanbul Pendik 9 100 900 İstanbul Ümraniye 9 100 900 İstanbul Bayrampaşa 9 100 900 İstanbul Çekmeköy 8.75 100 875 İstanbul Maltepe 8.75 100 875 İstanbul Bağcılar 8.5 100 850 İstanbul Esenler 8.25 100 825 İstanbul Büyükçekmece 8 100 800 İstanbul Kartal 8 100 800 İstanbul Avcılar 7.75 100 775 İstanbul Beylikdüzü 7.75 100 775 İstanbul Sultanbeyli 7.25 100 725 İstanbul Gaziosmanpaşa 7 100 700 İstanbul Arnavutköy 6.5 100 650 İstanbul Sultangazi 6.5 100 650 İstanbul Silivri 6.25 100 625 İstanbul Fatih 6 100 600 İstanbul Çatalca 5.75 100 575 *Yaklaşık 100 m² kullanım alanına sahip markalı konut projeleri, standart özelliklere sahip site projeleri ve tekil apartman daireleri dikkate alınarak bu çalışma hazırlanmıştır.