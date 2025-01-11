Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Marmara Denizi havzasında gerçekleştirilen müsilaj denetimlerinde Tekirdağ ve Balıkesir büyükşehir belediyeleri ile 4 işletmeye toplam 10,3 milyon TL ceza kesildiğini açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; müsilajla mücadele kapsamında uygulamaya alınan 22 maddelik Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında 7 ilde eş zamanlı denetim ve izleme çalışmalarını sürdürülüyor.

6-10 Ocak arasında gerçekleştirilen 389 denetimde Tekirdağ, Yalova ve Balıkesir'de su kirliliğine neden olan işletmelere çevre mevzuatına aykırı işlemler ve kirli su deşarjı nedeniyle farklı tutarda değişen idari cezalar uygulandı.

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Çevre mevzuatında belirlenen usul ve esaslara aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait Su ve Kanalizasyon İdaresi ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği 3 atık su arıtma tesisine toplam 4 milyon 346 bin 465 TL idari ceza kesildi.

Tekirdağ'da bulunan zeytin işleme tesisi ile atık işleme tesisine, Yalova'daki bir hazır beton tesisine ve Balıkesir'de bulunan bir organize sanayi bölgesine toplam 6 milyon 49 bin 136 TL idari ceza verildi. Bakanlık ekiplerinin Marmara havzasındaki denetimleri sürüyor.

Fotoğraflar: İHA