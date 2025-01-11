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        Haberler Gündem Çevre Son dakika: Bakanlıktan iki belediyeye müsilaj cezası | Son dakika haberleri

        Bakanlıktan iki belediyeye müsilaj cezası

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "Marmara Denizi Havzası'nda 6-10 Ocak arasında gerçekleştirilen müsilaj denetimlerinde Tekirdağ ve Balıkesir büyükşehir belediyeleri ile 4 işletmeye toplam 10,3 milyon TL ceza kesildi" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 10:53 Güncelleme: 11.01.2025 - 12:25
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        Bakanlıktan iki belediyeye müsilaj cezası
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Marmara Denizi havzasında gerçekleştirilen müsilaj denetimlerinde Tekirdağ ve Balıkesir büyükşehir belediyeleri ile 4 işletmeye toplam 10,3 milyon TL ceza kesildiğini açıkladı.

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; müsilajla mücadele kapsamında uygulamaya alınan 22 maddelik Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında 7 ilde eş zamanlı denetim ve izleme çalışmalarını sürdürülüyor.

        6-10 Ocak arasında gerçekleştirilen 389 denetimde Tekirdağ, Yalova ve Balıkesir'de su kirliliğine neden olan işletmelere çevre mevzuatına aykırı işlemler ve kirli su deşarjı nedeniyle farklı tutarda değişen idari cezalar uygulandı.

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        Çevre mevzuatında belirlenen usul ve esaslara aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait Su ve Kanalizasyon İdaresi ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği 3 atık su arıtma tesisine toplam 4 milyon 346 bin 465 TL idari ceza kesildi.

        Tekirdağ'da bulunan zeytin işleme tesisi ile atık işleme tesisine, Yalova'daki bir hazır beton tesisine ve Balıkesir'de bulunan bir organize sanayi bölgesine toplam 6 milyon 49 bin 136 TL idari ceza verildi. Bakanlık ekiplerinin Marmara havzasındaki denetimleri sürüyor.

        Fotoğraflar: İHA

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