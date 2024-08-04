Adele konsere Olimpiyat arası verdi

Adele, 2024 Paris Olimpiyatları'nı yerinde izleyemese de aklı yarışlarda. Dünyaca ünlü şarkıcı Olimpiyatları o kadar ilgiyle takip ediyor ki 11 saniyelik bir yarışı izlemek için konserini duraklattı.

İngiliz şarkıcı, Almanya'nın Münih kentinde verdiği konserin ortasında kadınlar 100 metre finalini izlemek için müziğini susturdu. Koşu, stadyumun dev ekranlarında yayınlandı.