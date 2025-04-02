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        Haberler Dünya ABD basını: Musk istifa edecek | Dış Haberler

        ABD basını: Trump Musk'ın görevden çekileceğini söyledi

        ABD Başkanı Donald Trump ve yönetimine özellikle mali konuların idaresinde destek veren ABD'li iş insanı Elon Musk, Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başında bulunuyor. Son aylarda, siyasi yorumları nedeniyle tepki çeken Musk'ın yakın zamanda görevden çekileceği iddia edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2025 - 18:57 Güncelleme: 02.04.2025 - 19:07
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        ABD basını: Musk istifa edecek
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        ABD Başkanı Donald Trump ve yönetimine özellikle mali konuların idaresinde destek olan ABD'li iş insanı Elon Musk'la ilgili yeni bir iddia gündeme geldi.

        Avrupa siyasetiyle ilgili yaptığı yorumlar ve kamu hizmetini sürdüren memurları işten çıkartması nedeniyle tepki çeken Elon Musk'ın önümüzdeki günlerde görevinden çekileceği iddia edildi.

        İddia, ABD merkezli basın organı Politico'dan gelirken, Donald Trump'ın yakın çevresine Musk'ın görevden çekileceğini bildirdiği ifade edildi.

        İlgili haberde, Donald Trump'ın Musk'ın icraatlarından memnuniyet duyduğu ancak Musk'ın iş dünyasındaki sorumluluklarına döneceği belirtildi.

        Elon Musk hükümetteki rolünü ve siyasetteki nüfuzunu sürdürürken, sahibi olduğu Tesla'ya yönelik bazı saldırılar da gerçekleşmişti.

        ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Musk'ın yanında durarak, saldırıları gerçekleştirenlerin yargı önünde hesap vereceğini duyurmuştu.

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        Elon Musk'ın Avrupa siyasetine müdâhil olmasının bir diğer yansıması ise Tesla satışlarında oldu. Özellikle Almanya'da Tesla satışlarının düştüğü bildirildi.

        Tesla'nın Almanya'daki satışlarında hızlı düşüş
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        MUSK'IN HÜKÜMETTEKİ ROLÜ

        ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, "federal bürokrasi ve israfı azaltmak" yönünde politikalar benimseyeceğini duyurmuş, bu kapsamda kurulan DOGE'nin başına milyarder iş insanı Elon Musk getirilmişti.

        Trump'ın talimatı ve Musk'ın çalışmalarıyla federal kurumlarda görev yapan binlerce kişinin işine son verilmişti.

        ABD'de federal mahkeme, DOGE'nin federal kurumlardaki veri sistemlerine erişmesini ve çalışanlarını işten çıkarmasını engelleme talebiyle açılan davayı reddetmişti.

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