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        Haberler Dünya ABD Adalet Bakanı'ndan Tesla saldırılarına sert yanıt: Sizi bulup hapse atacağız, adalet geliyor | Dış Haberler

        ABD Adalet Bakanı'ndan Tesla saldırılarına sert yanıt: Sizi bulup hapse atacağız, adalet geliyor

        Tesla otomobilleri, altyapıları ve ofislerinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın en büyük destekçisi olan Elon Musk'a tepki olarak saldırılara uğraması ve protesto gösterilerinin odağında yer alması üzerine ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, "Tesla mülklerine yönelik iç terörizm dalgasında yer alırsanız, sizi bulacak, tutuklayacak ve parmaklıklar ardına koyacağız. Adalet geliyor" açıklaması yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2025 - 17:46 Güncelleme: 01.04.2025 - 18:16
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        ABD Adalet Bakanı'ndan Tesla saldırılarına sert yanıt
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        ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın müttefiki ve ABD Hükümet Verimlilik Dairesi Başkanı olan Musk, söylemleri ve politikaları nedeniyle birçok kesim tarafından eleştiri konusu olurken; sahibi olduğu Tesla otomobilleri ve tesisleri saldırıların hedefi oldu.

        Tesla protestoları dünyaya yayıldı
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        Geçtiğimiz haftalarda Washington ve Berlin'deki otomobil bayilerinin önünde toplanan insanlar da teknoloji milyarderini protesto ederken, ABD Adalet Bakanı Pamela Bondi Tesla otomobil bayileri ve şarj istasyonlarında meydana gelen kundaklama olaylarıyla bağlantılı olarak üç kişinin suçlandığını söyledi.

        Adalet Bakanı Pam Bondi bugün bir video yayınlayarak, Adalet Bakanlığı'nın Tesla bayisine yangın bombası atmakla suçlanan bir adam için 20 yıl hapis cezası isteyeceğini söyledi.

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        7 Mart'ta Colorado'daki bir Tesla bayisine saldırmakla suçlanan Cooper Jo Frederick'in federal suçlamalarla karşı karşıya kalacağını söyleyen Bondi, "Açıkça ifade ettim: Tesla mülklerine yönelik iç terörizm dalgasında yer alırsanız, sizi bulacak, tutuklayacak ve parmaklıklar ardına koyacağız. Adalet geliyor." açıklamasını yaptı.

        41 yaşındaki Adam Matthew Lansky, Oregon'daki bir Tesla bayisine yaklaşık sekiz Molotof kokteyli atmakla suçlanıyor.

        24 yaşındaki Daniel Clarke-Pounder, Güney Carolina'daki Tesla şarj istasyonlarına yangın çıkarıcı cihazlar attığı iddiasıyla mülke kötü niyetle zarar vermekle suçlanıyor. Şehrin büyükşehir polis departmanı bir sosyal medya paylaşımında, 18 Mart'ta Las Vegas'taki bir tesiste en az beş Tesla aracının hasar gördüğünü ve ikisinin tamamen alevler içinde kaldığını açıkladı.

        Tesla tesisleri, CEO Elon Musk'ın Donald Trump'ın Devlet Verimliliği Departmanı ile maliyet düşürme gündemini savunması da dahil olmak üzere siyasi müdahalelerine tepki olarak saldırı, vandalizm ve protestolarla karşı karşıya.

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