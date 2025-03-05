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        Haberler Ekonomi Otomobil Tesla'nın Almanya'daki satışlarında hızlı düşüş - Otomobil Haberleri

        Tesla'nın Almanya'daki otomobil satışlarındaki "düşüş ivmesi" devam ediyor

        Almanya'da şubatta elektrikli araç satışları genel olarak artmasına rağmen, Tesla'nın ülkedeki satışları yıllık yüzde 76,3 geriledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 18:01 Güncelleme: 05.03.2025 - 18:01
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        Tesla'nın Almanya'daki satışlarında hızlı düşüş
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        Avrupalılar, Musk'ın bölge siyasetine karışmasına iş insanının en ünlü markalarına tepki göstererek yanıt verdi.

        Avrupa'da Tesla markalı otomobil satışları ocak ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45,2 geriledi.

        Satışlar, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya, Hollanda ve Belçika başta olmak üzere neredeyse bütün Avrupa ülkelerinde hızla geriledi.

        ÇİN'DE SATIŞLAR GERİLEDİ

        Tesla satışları, benzer biçimde ABD ile ticaret savaşları yaşaması beklenen ve Trump'ın yeni gümrük vergileri uygulamaya hazırlandığı Çin'de de yaklaşık yüzde 50 düştü.

        Satışlardaki düşüş Tesla şirket hisselerine de yansıdı. Bununla birlikte ABD'nin her gün açıkladığı yeni tarifeler, küresel ticarete yönelik beklentileri de durumu daha da olumsuzlaştırdı.

        ABD yönetiminin yeni tarifeleri, Musk'ın girişimlerini ve kişisel servetini önemli ölçüde etkileyebilecek zorluklar ortaya çıkardı.

        Tesla'nın piyasa değeri geçen yıl aralık ortasında 1,4 trilyon dolarken, mart başında 840 milyar dolara kadar geriledi.

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