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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, tüketicilerin tasarrufu, israfın önlenmesi ve çevre hedeflerinin yakalanması için ürünlerin onarımını teşvik eden yeni kuralları içeren "tamir hakkı" düzenleme teklifini tanıttı.

Buna göre, tüketicilerin televizyon, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, elektrikli süpürge, akıllı telefon veya tablet gibi bozulan ürünlerini değiştirmesi yerine tamir ettirmesi daha kolay ve daha uygun fiyatlı bir hale gelecek.

Tüketicilere hem yasal garanti kapsamında hem de bunun dışında yeni bir tamir hakkı verilecek.

Yasal garanti kapsamında, onarımın daha ucuz olduğu veya değiştirmeyle aynı maliyette olduğu durumlarda satıcılardan tamir etmesi istenecek.

Tamirin, yasal garantinin ötesinde de kolay ve erişilebilir bir seçenek haline getirilmesi için tüketicilere yeni haklar ve araçlar sunulacak.

GARANTİ DIŞINDA TAMİR TALEBİ HAKKI ÖNGÖRÜLÜYOR

Bu çerçevede, tüketicilerin garanti dışında da teknik olarak onarılabilen ürünler için üreticilerden tamir talebinde bulunma hakkı olacak. Böylece üreticiler daha sürdürülebilir iş modelleri geliştirecek.

Tüketicileri, bölgelerindeki tamirciler ve yenilenmiş ürün satıcılarıyla buluşturan sanal bir platform kurulacak.

Avrupa Onarım Bilgi Formu sistemi kurulacak. Bu sistemle tüketiciler, herhangi bir tamirciden onarım koşulları ve fiyat konusunda bilgi alabilecek ve çeşitli teklifleri karşılaştırabilecek.

Yüksek kalite taahhüt eden tamircilerin belirlenmesi için onarım hizmetleri için bir Avrupa kalite standardı geliştirilecek.

Söz konusu kurallarla daha fazla ürünün yasal garanti kapsamında onarılması, yasal garanti süresi dolduğunda da teknik olarak tamir edilebilir olan ürünlerin onarılması sağlanacak.

Teklifin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) ve üye ülkelerin onayı gerekiyor.

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