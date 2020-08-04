A101 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? sorusu bu haftanın indirimlerinden faydalanmak isteyenlerin gündeminde. Marketlerin indirimlerini takip edenler, bu hafta hangi ürünlerde indirimler olduğunu kataloglardan öğrenebiliyor. Haberimizde 1 Ağustos'tan itibaren satışta olan A101 ve 4 Ağustos'ta yani bugün satışa çıkan BİM aktüel ürünler kataloğunu inceleyebilirsiniz.